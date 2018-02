Monologul regelui - Roger Federer a castigat turneul de la Rotterdam (6-2, 6-2 cu Grigor Dimitrov): Titlul 97 al carierei

Nici a saptea oara nu a fost cu noroc pentru Dimitrov: ba, dimpotriva, bulgarul si-a "egalat" (cel putin din punct de vedere al scorului) cea mai slaba performanta in meciurile directe cu cel pe care l-a avut drept model in inceputurile carierei. In 2015, la Brisbane, Grigor pierdea cu acelasi scor, 6-2, 6-2, insa cu un minut mai devreme (n.r. 53 de minute) decat a facut-o duminica.Unii din nou au prins si perioada in care Federer domina in urma cu mai multe sezoane cu autoritate circuitul ATP, insa parca tenisul sau nu a fost niciodata la un nivel atat de ridicat (este cel putin o parere personala).Elvetianul pare in aceste momente cu adevarat din alt film pentru majoritatea jucatorilor din circuit, lejeritatea cu care-si domina adversarii fiind inspaimantatoare pentru acestia...Asteptata cu mare interes (se intalneau primii doi favoriti - "afisul" era perfect pentru organizatori), finala de la Rotterdam s-a incheiat practic intre ca multi dintre cei din tribune sa inteleaga ce s-a intamplat pe teren...A fost cu adevara un monolog al regelui.Toata "scena" a fost a lui, si-a spus rolul cu pasiune si concentrare, iar finalul a venit mult prea repede (54 de minute).Se actualizeaza.