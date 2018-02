Arantxa Sanchez Vicario, lasata fara bani de sot - Acesta a cerut divortul, dar si custodia celor doi copii

Barbatul a cerut custodia totala a celor doi copii pe care ii are cu fosta sportiva (Arantxa de 9 ani si Leo de 7 ani), sustinand ca aceasta nu are capacitatea mentala pentru a se ocupa cum trebuie de acestia.Jurnalistii de la Marca anunta faptul ca Josep s-a mutat deja cu noua partenera de viata, cu care are o relatie de cateva luni.Arantxa Sanchez Vicario si Josep Santacana erau impreuna de 11 ani si locuiau la Miami.Fosta sportiva a rupt relatiile cu familia, dupa ce rudele i-au spus in nenumarate randuri ca Josep ii vrea de fapt doar banii acesteia.Sanchez Vicario si-a trecut de altfel toata averea pe numele lui Santacana, in acest moment traind din salariul de director sportiv la centrul "Metropolitan School". In plus, fosta campioana mai are si unele colaborari cu diverse televiziuni pentru a comenta partide de tenis.Marca sustine ca Arantxa Sanchez Vicario are mai multe datorii, cum ar fi 1.7 milioane de euro catre fiscul spaniol si alte 7.5 milioane de euro catre o banca din Luxemburg.In varsta de 46 de ani, Arantxa Sanchez Vicario a castigat de-a lungul carierei patru turnee de Grand Slam (Roland Garros in 1989, 1994 si 1998, dar si US Open-ul in 1994), iar in alte patru finale majore a fost invinsa.Cea mai inalta pozitie ocupata in clasamentul WTA: locul intai, la 6 februarie 1995. Din premiile din tenis, Arantxa a castigat aproape 17 milioane de dolari in circuitul WTA.