Caroline Wozniacki, despre cedarea locului intai in favoarea Simonei Halep: "Nu ma intereseaza, daca ma interesa m-as fi dus la Dubai"

"Nu ma intereseaza locul 1. Daca era asa, m-as fi dus la Dubai. Important e sa ma odihnesc si sa fiu in cea mai buna forma la Indian Wells si Miami" -

Desi a pierdut in semifinale , Wozniacki se va mentine pe prima pozitie mondiala, in ierarhia ce va fi publicata luni, cu 8.010 puncte WTA. In acest clasament, Halep, care s-a retras din semifinalele Qatar Open, din cauza unei accidentari, va avea 7.965 de puncte, ramanand pe 2.Insa daneza va pierde saptamana viitoare punctele aferente finalei de la Dubai, 585, disputata anul trecut, cand turneul din Emiratele Arabe United era de categorie Premier 5. Turneele de la Doha si Dubai alterneaza an de an categoria, Premier (470 depuncte pentru victorie) cu Premier 5 (900 de puncte pentru victorie).Astfel, Wozniacki va pierde 585 de puncte, cat a reprezentat finala jucata anul trecut la Dubai si pierduta cu 4-6, 2-6, in fata ucrainencei Elina Svitolina.In aceste conditii, Simona Halep va incepe la 26 februarie a 17-a saptamana ca lider WTA. Ea a urcat pe aceasta pozitie la 9 octombrie 2017 si a parasit-o la 29 ianuarie, dupa ce a pierdut finala Australian Open, in fata Carolinei Wozniacki.Turneul de la Indian Wells ("Premier Mandatory") se va disputa in perioada 7-18 martie, iar cel de la Miami (tot "Premier Mandatory") intre 20 si 31 martie.