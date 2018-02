VIDEO ​WTA Doha: Petra Kvitova, in finala - Meci electrizant de doua ore si 35 de minute impotriva Carolinei Wozniacki

Locul 21 in clasamentul WTA, Petra a demonstrat in acest an ca se afla pe drumul cel bun, tenisul sau fiind unul de calitate.Cehoaica si-a jucat sansa pana la capat, desi inceputul de meci ne arata o Wozniacki cu un joc mult prea solid. Kvitova a pierdut primul set (6-3), insa a dat dovada de o tarie de caracter fantastica in mansa a doua. Si-a pierdut serviciul la 4-4, iar daneza a servit pentru calificarea in marea finala (povestea s-a repetat si la 6-5).Concentrata, agresiva la retur si cu unghiuri bune descrise cu forehand-ul sau de stangace, Petra a "ramas in meci" si a impins setul in tiebreak. S-a impus cu 7-3, iar semifinala se prelungea nesperat pentru fosta castigatoare de la Wimbledon (2011, 2014)."Drama" a continuat si in decisiv: la 4-4, Petra a reusit break-ul, iar finala incepea sa se vada pentru jucatoare din Cehia. A urmat insa un game "rau" de serviciu pentru Kvitova, condimentat cu erori nefortate. O artista a supravietuirii, Caroline nu a stat pe ganduri si a egalat la 5.Scenariul s-a repetat insa pe serviciul lui Wozniacki, iar de aceasta data Kvitova nu i-a mai dat sanse adversarei, inchizand partida in game-ul de serviciu (7-5).In marea finala de duminica, Kvitova o va intalni pe Garbine Muguruza ( 4 WTA - jucatoare care a profitat in semifinale de abandonul Simonei Halep ).De-a lungul timpului, Petra si Garbine s-au "intersectat" de patru ori in circuitul WTA, scorul fiindu-i favorabil jucatoarei din Cehia: 3-1. Kvitova a castigat ultimele trei partide directe, cel mai recent succes datand de la US Open 2017: 7-6(3), 6-3.Qatar Total Open se disputa in perioada 12-18 februarie 2018. Face parte din categoria "Premier 5", are loc pe suprafata hard, iar premiile sunt in valoare totala de $3,173,000. Ultima castigatoare a competitiei este Karolina Pliskova (2017), iar la dublu Katarina Srebotnik /Abigail Spears.2017 Karolina Pliskova2016 Carla Suarez Navarro2015 Lucie Safarova2014 Simona Halep2013 Victoria Azarenka2012 Victoria Azarenka2011 Vera Zvonareva etc.