Darren Cahill, despre cel mai batran loc 1 ATP: "Roger Federer, lacoma fiinta" :)

In stilu-i caracteristic, Darren Cahill si-a exprimat "supararea" pe contul personal de Twitter, dupa ce Federer l-a depasit pe Agassi si a devenit cel mai batran numar unu mondial din Era Open."Bucurandu-ma de ultimele clipe ca antrenor al celui mai in varsta numar unu din circuitul ATP. Ah, Federer! Lacoma fiinta! Ei bine, a fost o calatorie fantastica si o onoare, Andre Agassi. Nu exista un tip mai potrivit pentru a-ti depasi recordul. Du-te si fa-o, Rog! 14 luni de tenis uimitoare. O cariera uimitoare""36 de ani si 195 de zile... Roger Federer continua sa ridice stacheta in sportul nostru. Felicitari pentru o alta realizare remarcabila" -Roger Federer este din nou pe cea mai inalta treapta a ierarhiei ATP, depasindu-l pe Andre Agassi (33 de ani si patru ani - performanta reusita in 2003, pe vremea cand era pregatit de Darren Cahill, actualul antrenor al Simonei Halep).1 Roger Federer - 4 noiembrie 2012/ 19 februarie 2018: 5 ani si 106 zile2 Andre Agassi - 12 februarie 1996/ 5 iulie 1999: 3 ani si 142 de zile3 Jimmy Connors - 9 iulie 1979/ 13 septembrie 1982: 3 ani si 65 de zile4 Rafael Nadal - 6 iulie 2014/ 21 august 2017: 3 ani si 45 de zile5 Andre Agassi - 11 septembre 2000/ 28 aprilie 2003: doi ani si 228 de zile.Jucatorul cu cele mai multe titluri de Grand Slam din istoria tenisului (20), Roger Federer detine si recordul de longevitate in fruntea clasamentul ATP,, de la infiintarea ierarhiei profesionistilor, in august 1973."Mister Perfect" a fost locul intai in lume intre 2 februarie 2004 si 17 august 2008 (237 de saptamani), intre 6 iulie 2009 si 6 iunie 2010 (48 de saptamani) si intre 19 iulie si 4 noiembrie 2012 (17 saptamani). Ce va urma, vom vedea in urmatoarea perioada...Australian Open (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018), Roland Garros (2009), Wimbledon (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017), US Open (2004, 2005, 2006, 2007, 2008).