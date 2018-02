Simona Halep, dupa retragerea de la Doha: "Sunt foarte suparata, durerea a fost insuportabila"

"Stiu cat pot sa indur cand vine vorba despre durere, dar stiu si cand sa pun stop. Sunt foarte suparata si frustrata de aceasta problema, e prima oara cand ma retrag in semifinale. Azi am simtit nevoia sa spun stop, fiindca asa e mai bine. Durerea de astazi a fost insuportabila. Am vorbit cu doctorul meu, iar el mi-a zis ca nu am destul timp sa recuperez. Am stat prea putin in repaus, nu m-am recuperat complet. RMN-ul arata ca am lichid si tendinita la al patrulea deget si trebuie sa am grija" -"Piciorul drept, talpa, accidentarea de la Melbourne o am inca si am avut-o zilnic. Am simtit dureri in fiecare meci, dar astazi a fost din ce in ce mai rau in timpul meciului si am hotarat sa ma retrag" -"Imi trebuie pauza, nu am stat suficient dupa injectia pe care am facut-o acasa. Urmatorul turneu este Indian Wells, m-am retras si de la turneul de la Dubai. Sper sa joc la Indian Wells (n.r. competitia americana va debuta pe 5 martie)","RMN-ul a aratat ca am fluid si o tendinita la cel de-al patrulea deget. Trebuie sa am grija de el si sa ma gandesc la sanatate mai intai. Cu siguranta, nu voi mai juca nimic pana la Indian Wells" -