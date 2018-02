Simona Halep s-a retras din semifinalele turneului de la Doha, din cauza unei accidentari

"RMN-ul a aratat ca am fluid si o tendinita al cel de-al patrulea deget. trebuie sa am grija de el si sa ma gandesc la sanatate mai intai. Cu siguranta, nu voi mai juca nimic pana la Indian Wells. Voi decide inainte de Indian Wells daca voi juca. O sa vad daca ma voi putea recupera pana la Indian Wells", a declarat Halep, potrivit WTA Insider.Simona Halep, locul 2 WTA si cap de serie numarul 2, urma sa evolueze, sambata, de la ora 16.00, cu spaniola Garbine Muguruza, locul 4 WTA si cap de serie numarul 4, in semifinalele turneului de categorie Premier 5 de la Doha.Simona Halep, locul 2 WTA si cap de serie numarul 2, a invins-o, vineri, cu scorul de 6-0, 6-4, pe Catherine Bellis (SUA), locul 48 WTA, venita din calificari, in sferturile de finala ale Qatar Open.Jucatoarea romana a avut probleme la ambele picioare la Australian Open, turneu din ianuarie la care a pierdut in finala in fata danezei Caroline Wozniacki.