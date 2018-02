LIVE Text Simona Halep vs Catherine Bellis 6-0, 2-3

Bellis pastreaza echilibrul in setul al doilea dupa ce a revenit de la 0-40 si a salvat patru mingi de breakSimona Halep ramne concentrata, isi castiga serviciul dupa un joc solid si restabileste din nou egalitateaBellis prinde curaj, ii cedeaza un singur punct Simonei si trece pentru prima data la conducere in aceasta confruntareCiCiBellisopreste seria castigatoare a Simonei. Se impune la 15 pe serviciul romancei si egaleaza situatia pe tabela, dupa un game in care Halep a comis si prima sa dubla greseala din acest meciActul al doilea incepe cu un nou game foarte disputat pe serviciul americancei. Jucatoarea de 18 ani salveaza o prima minge de break, dar Halep profita de cea de-a doua si ajunge la sapte game-uri consecutive castigate in acest meci. Numarul 2 WTA pare de neoprit in aceste momenteSimona domina autoritar schimburile lungi, iar defensiva americancei nu rezista. Primul set ii revine romancei dupa 31 de minute de joc.Simona a avut un procentaj al punctelor castigate pe primul serviciu de 73%Bellis greseste tot mai mult, Simona profita si reuseste al treilea break din aceasta partida. Jucatoarea noastra a fructificat a doua sansa de break si va servi pentru castigarea primul setHalep serveste perfect si nu ii lasa nicio sansa adversarei. Game alb reusit de numarul 2 WTA, care se distanteaza la 4-0Simona castiga un game de peste zece minute, in care americanca a salvat patru mingi de breakBellis a reusit sa revina de la 0-40, dar Simona si-a pastrat calmul si si-a trecut game-ul in contul sauMeciul a inceput cu Bellis la serviciu. Simona isi adjudeca primul game al partidei dupa 4 minute de joc, profitand de a treia sansa de breakThomas Sweeney este arbitrul din scaun al partideiCele doua jucatoare se afla la incalzireHalep si Bellis au intrat pe arena centrala de la DohaInvingatoarea dintre Halep si Bellis o va intalni in semifinale pe Garbine Muguruza (4 WTA). Jucatoarea din Spania a invins-o in sferturi pe Caroline Garcia (Franta, 7 WTA), scor 3-6, 6-1, 6-4, dupa o ora si 56 de minute.De-a lungul timpului, Halep si Muguruza s-au intalnit de patru ori: iberica se afla in avantaj: 3-1. Garbine a castigat in 2014, in turul al doilea al turneului de la Wuhan, scor 2-6, 6-2, 6-3, in 2015, in Fed Cup, scor 6-4, 6-3, si in 2017, in finala de la Cincinnati, scor 6-1, 6-0. Halep s-a impus in 2015, in optimile turneului de la Stuttgart, scor 3-6, 6-1, 6-3.In varsta de doar 18 ani, Bellis (jucatoare venita din calificari) reprezinta surpriza placuta a turneului de la Doha, reusind sa elimine din competitie nume extrem de importante.In primul tur, americanca a trecut de Daria Kasatkina, locul 24 WTA (rusoaica a abandonat la scorul de 7-5, 4-1 in favoarea lui Bellis). In turul secund, "victima" a fost Madison Keys (locul 12 WTA), finalista editiei de anul trecut de la US Open (scor 2-6, 6-3, 6-0), iar in optimi a reusit prima victorie din cariera in fata unei jucatoare din Top 5 WTA: a eliminat-o pe Karolina Pliskova (5 WTA), detinatoarea trofeului de la Doha, scor 7-6(4), 6-3.Fost numar 1 mondial la junioare, in 2014, Bellis a facut pasul in tenisul mare in 2016, castigand turneul de categorie 125k de la Hawaii, dupa ce a invins-o in finala pe chinezoaica Shuai Zhang.In 2017, la doar 17 ani, "CiCi" Bellis a obtinut prima sa victorie in fata unei jucatoare din Top 10 WTA: a invins-o pe Agnieszka Radwanska (locul 6 la acel moment) in optimile turneului de la Dubai. Tot anul trecut, in luna august, Bellis a ocupat cel mai bun loc al ei in clasamentul WTA: 35.Simona Halep poate reveni astazi pe locul 1 WTA. Pentru ca acest lucru sa devina posibil, Halep trebuie sa treaca de Catherine Bellis, iar Caroline Wozniacki (1 WTA) sa piarda meciul cu Angelique Kerber.Numarul 2 WTA a avut un parcurs impecabil pana acum la Doha, fara sa cedeze niciun set. A debutat cu o victorie in fata rusoaicei Ekaterina Makarova (36 WTA), scor 6-3, 6-0, iar in optimi a trecut de letona Anastasija Sevastova (15 WTA), scor 6-4, 6-3.Locul in ierarhia WTA: 2-48Titluri WTA: 16-0Titluri WTA in 2018: 1-0 (Shenzhen)Titluri WTA la dublu: 1-0 (Shenzhen)Bani castigati din tenis: $22,429,763 - $953,021Varsta: 26-18Locul nasterii: Constanta vs San Francisco, CA, SUAInaltime: 1,68 metri - 1,68 metriAmbele sunt jucatoare de mana dreaptaVictorii/ infrangeri in cariera: 417/187 - 113/54 (potrivit WTA)Victorii/ infrangeri in 2018: 13/1 - 8/3.Qatar Total Open se disputa in perioada 12-18 februarie 2018. Face parte din categoria "Premier 5", are loc pe suprafata hard, iar premiile sunt in valoare totala de $3,173,000. Ultima castigatoare a competitiei este Karolina Pliskova (2017), iar la dublu Katarina Srebotnik /Abigail Spears.Simona Halep a castigat turneul de la Doha in 2014: 6-2, 6-3 in finala cu Angelique Kerber. La editia din 2017 Halep nu a participat.2017 Karolina Pliskova2016 Carla Suarez Navarro2015 Lucie Safarova2014 Simona Halep2013 Victoria Azarenka2012 Victoria Azarenka2011 Vera Zvonareva etc.