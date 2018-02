WTA Doha: Meciul Simona Halep vs Catherine Bellis se va disputa vineri, dupa ora 16:00

Meciul dintre cele doua jucatoare va fi al doilea de pe arena centrala si va incepe dupa confruntarea dintre Caroline Garcia (Franta, locul 7 WTA) si Garbine Muguruza (Spania, locul 4 WTA), programata la ora 14:30 (ora Romaniei).In varsta de doar 18 ani, Bellis (jucatoare venita din calificari) reprezinta surpriza placuta a turneului de la Doha, reusind sa elimine din competitie nume extrem de importante.In primul tur, americanca a trecut de Daria Kasatkina, locul 24 WTA (rusoaica a abandonat la scorul de 7-5, 4-1 in favoarea lui Bellis). In turul secund, "victima" a fost Madison Keys (locul 12 WTA), finalista editiei de anul trecut de la US Open (scor 2-6, 6-3, 6-0), iar in optimi a reusit prima victorie din cariera in fata unei jucatoare din Top 5 WTA: a eliminat-o pe Karolina Pliskova (5 WTA), detinatoarea trofeului de la Doha, scor 7-6(4), 6-3.7-Caroline Garcia vs 4-Garbine Muguruza/ de la ora 14:302-Simona Halep vs Catherine Bellis/dupa ora 16:001-Caroline Wozniacki vs 8-Angelique Kerber16-Petra Kvitova vs 9-Julia GoergesQatar Total Open se disputa in perioada 12-18 februarie 2018. Face parte din categoria "Premier 5", are loc pe suprafata hard, iar premiile sunt in valoare totala de $3,173,000. Ultima castigatoare a competitiei este Karolina Pliskova (2017), iar la dublu Katarina Srebotnik /Abigail Spears.2017 Karolina Pliskova2016 Carla Suarez Navarro2015 Lucie Safarova2014 Simona Halep2013 Victoria Azarenka2012 Victoria Azarenka2011 Vera Zvonareva etc.