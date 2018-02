VIDEO WTA Doha: Final de drum pentru Monica Niculescu - A fost invinsa de Caroline Wozniacki (1 WTA)

Primul set al partidei a fost unul extrem de spectaculos, cu rasturnari de scor. Wozniacki a condus cu 4-1, dar Monica Niculescu nu a renuntat la lupta, a revenit incredibil si a egalat situatia pe tabela. Jucatoarea noastra a servit la 5-4 pentru a castiga setul, dar daneza s-a impus in cele din urma cu 7-5.Dupa ce s-a vazut egalata in primul set, la scorul de 4-4 si 15-0 pentru Monica, Caroline Wozniacki i s-a plans arbitrului ca romanca tipa prea mult cand loveste mingea si a incercat sa o imite pe jucatoarea noastra.In setul doi, Monica Niculescu a cedat initiativa si a aparut pe tabela o singura data. Wozniacki a facut doua break-uri si s-a impus categoric, scor 6-1, dupa un set care a durat numai 33 de minute.Pentru parcursul de la Doha, Niculescu este recompensata cu un premiu in valoare de 33.750 de dolari si cu 105 puncte WTA.Dupa turneul din Qatar, Niculescu ramane cu victoria uriasa reusita in fata rusoaicei Maria Sharapova in prima runda a competitiei (scor 4-6, 6-4, 6-3) si face un salt important in clasamentul mondial, pana pe pozitia 75.In faza sferturilor, Wozniacki o va intalni pe invingatoarea meciului dintre germana Angelique Kerber (locul 9 WTA si cap de serie numarul 8) si britanica Johanna Konta (locul 11 WTA si cap de serie numarul 10).Qatar Total Open se disputa in perioada 12-18 februarie 2018. Face parte din categoria "Premier 5", are loc pe suprafata hard, iar premiile sunt in valoare totala de $3,173,000. Ultima castigatoare a competitiei este Karolina Pliskova (2017), iar la dublu Katarina Srebotnik /Abigail Spears.2017 Karolina Pliskova2016 Carla Suarez Navarro2015 Lucie Safarova2014 Simona Halep2013 Victoria Azarenka2012 Victoria Azarenka2011 Vera Zvonareva etc.