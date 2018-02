WTA Doha: Simona Halep vs Anastasija Sevastova 6-4, 6-3/ Halep, calificare la pas in sferturi - Aproape de nivelul maxim

Dupa ce a reusit sa salveze trei migi de meci, Anastasija Sevastova cedeaza si victoria ii revine Simonei Halep dupa o ora si 6 minute de jocJucatoarea noastra a incheiat partida cu un punct de exceptieHalep executa perfect un smashsi inchide game-ul la prima oportunitate de break. Jucatoarea noastra va servi pentru castigarea partideiHalep evolueaza excelent in aceste momente. Domina autoritar jocul si reuseste al doilea game alb consecutivInterventia lui Andrei Pavel s-a dovedit a fi benefica pentru numarul doi WTA, care a atacat, a venit la fileu si s-a impus la zero pe serviciul adversSimona a gresit mai mult in acest game si i-a permis letonei sa faca break-ul. In pauza dintre game-uri, Halep i-a cerut ajutorul lui Andrei PavelLetona egaleaza scorul dupa un game solid pe propriul serviciuServiciul Simonei se afla la cote inalte, iar adversara sa nu are nicio sansaHalep vine foarte bine la fileu, iar letona ramane fara replica. Sevastova pune prea multa forta intr-o lovitura si mingea iese afara. Romanca isi paseaza superb adversara si are trei mingi de break. Sevastova este ajutata de serviciu si reuseste sa intoarca soarta game-ului in favoarea saSimona incepe convingator si setul secund, impunandu-se la 15 pe propriul serviciuNumarul 2 WTA inchide in cele din urma setul pe serviciul advers, cu un game alb, dupa 32 de minute de jocHalep reuseste sa salveze o prima minge de break a letonei, dar aceasta profita de cea de-a doua si se apropie la 5-4Simona sta bine in teren, o obliga pe Sevastova sa greseasca si se impune la zero pe serviciul adversUn nou game solid facut de Halep, in care i-a cedat un singur punct adversarei. Romanca revine la conducereJucatoarea din Letonia castiga un game destul de disputat pe propriul seviciu si egaleaza situatia pe tabelaHalep serveste perfect si reuseste inca un game albHalep returneaza foarte bine pe serviciul doi al letonei si o obliga sa greseasca (0-15). Vine randul Simonei sa trimita in fileu (15-15). Halep este mai agresiva si isi procura doua mingi de break. Un backhand super in lung de linie, iar game trece in contul SimoneiHalep arata de ce este in stare si apare pentru prima data pe tabela dupa un game alb reusit pe propriul serviciuSevastova joaca variat, o deplaseaza foarte bine pe Halep si isi adjudeca game-ul de serviciu la 30, dupa ce a condus cu 40-0Meciul a inceput cu Simona Halep la serviciu. Numarul 2 WTA are un start ezitant, greseste, iar primul game ii revine letonei dupa ce a fructificat a doua minge de breakCele doua jucatoare se afla la incalzire.Invingatoarea acestei intalniri o va infrunta in sferturi pe americanca CiCi Bellis (48 WTA), care a invins-o pe Karolina Pliskova (Cehia, locul 5 WTA), favorita numarul 5, scor 7-6(4), 6-3.In primele doua runde ale competitiei, Sevastova le-a eliminat din competitie pe croata Donna Vekic (50 WTA), scor 6-3, 6-4, si pe japoneza Naomi Osaka (51 WTA), scor 6-4, 6-1.Va fi intalnirea cu numarul noua dintre Halep si Sevastova, jucatoarea noastra conducand cu 5-3. Halep a castigat ultimele patru dispute cu sportiva din Letonia.2009, La Palma (Hard): 6-2, 7-6(4) pentru Anastasija Sevastova2010, Bad Gastein (Zgura): 5-7, 6-1, 5-0 pentru Anastasija Sevastova2011, Copenhaga (Hard): 6-7(5), 7-6(4), 6-0 pentru Simona Halep2011, Luxemburg (Hard): 6-2, 6-2 pentru Anastasija Sevastova2016, Bucuresti (Zgura): 6-0, 6-0 pentru Simona Halep2017, Stuttgart (Zgura): 6-3, 6-1 pentru Simona Halep2017, Madrid (Zgura): 6-2, 6-3 pentru Simona Halep2017, Cincinnati (Hard): 6-4, 6-3 pentru Simona Halep.Qatar Total Open se disputa in perioada 12-18 februarie 2018. Face parte din categoria "Premier 5", are loc pe suprafata hard, iar premiile sunt in valoare totala de $3,173,000. Ultima castigatoare a competitiei este Karolina Pliskova (2017), iar la dublu Katarina Srebotnik /Abigail Spears.2017 Karolina Pliskova2016 Carla Suarez Navarro2015 Lucie Safarova2014 Simona Halep2013 Victoria Azarenka2012 Victoria Azarenka2011 Vera Zvonareva etc.