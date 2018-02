WTA Doha: Sorana Cirstea paraseste competitia in optimi (0-6, 4-6 cu Garbine Muguruza)/ "Black Friday"

Sorana ramane dupa participarea la turneul de la Doha cu 33.750 de dolari si 105 puncte in ierarhia WTA de simplu.

In urma acestui succes, Muguruza o conduce cu 3-0 in meciurile directe pe Cirstea.

La cateva saptamani de la trecerea Craciunului si a lunii cadourilor, Sorana s-a transformat (pret de 64 de minute) intr-o zana buna pentru Muguruza (meciul ar putea fi considerat un adevarat "Black Friday" pentru Garbine). A imprastiat mingi in toate directiile, nu si-a pus ordine in ganduri si a dat uneori senzatia ca a "uitat" sa joace. A pierdut cu 6-0 primul set, insa mai ingrijorator decat scorul in sine este faptul ca a trecut in dreptul ei doar opt puncte (!)Si-a pierdut constanta de la serviciu (50% puncte castigate pe primul si doar 25% pe al doilea), iar la retur Muguruza nu a iertat-o. Nu este o surpriza numarul mare de break-uri reusite de iberica, Cirstea fiind vulnerabila in lipsa primului serviciu.Si-a mai ordonat putin gandurile in al doilea set, unul in care a revenit de la 1-5 pana la 4-5. Nu a putut insa sa duca lucrul la bun sfarsit, Garbine inchizand partida pe propriul serviciu. A fost un meci de uitat cat mai repede, pentru ca ar putea dauna increderii pe termen scurt. Si ar fi pacat, pentru ca Sorana a aratat mult tenis de calitate in partidele cu Maria Sakkari si (mai ales) Elise Mertens.Saptamana viitoare, la Dubai va fi un nou turneu, iar lucrurile o iau de la zero.



Statistica partidei Cirstea vs Muguruza:





Asi: 2-3

Duble greseli: 3-3

Puncte castigate cu primul serviciu: 50%-73%

Puncte castigate cu al doilea serviciu: 25%-67%

Game-uri de serviciu jucate: 8-8

Lovituri castigatoare: 10-8

Erori nefortate: 43-16

Puncte de break convertite: 1/2 vs 5/8

Total puncte castigate: 34-62

Durata meci: 1h 4 min.



Inca o data Sorana incearca sa schimbe directia de joc, insa trimite mult in aut (30-0). Al treilea as al Garbinei: 40-0, trei mingi de meci pentru iberica. Este fructificata prima, dupa inca o eroare a Soranei. Din pacate, a fost un meci in care Cirstea a fost departe de ceea ce ne-a aratat in ultima perioada, Sorana ajutand-o pe adversara cu nu mai putin de 43 de erori nefortate...In pierdere de viteza, Garbine cere ajutorul antrenoarei Anabel Medina GarriguesSe simte un pic de presiune si pe umerii Garbinei: comite o eroare nefortata. Trece inca o data in avantaj Sorana: 30-15, backhand perfect in lung de linie. Retur mult in aut: doua mingi de game pentru jucatoarea noastra. Prima este anulata de Muguruza gratie forehandului in cross lung (cu mult efect). Din pacate, se "evapora" si a doua minge de game: 40-40. Cirstea "gaseste" primul serviciu, iar Garbine nu se mai poate apara corespunzator. Sorana "vine" la 4-5...Va fi un game de totul sau nimic pentru jucatoarea noastraLa 30-0, Sorana isi aduce aminte de ceea ce este capabila: dreapta inside-out minunata. Usor relaxata, Garbine comite o eroare de pe centrul terenulu, iar Cirstea are o minge de break (30-40). Din pacate, Sorana returneaza in "burta" fileului: egalitate. Sorana a preluat conducerea in schimb, iar Garbine ne-a aratat ca daca este plimbata nu este foarte buna la retur. Dubla greseala (a treia), iar Cirstea mai "pune" un game pe tabela: 3-5Pe un retur blocat, din picioare, Sorana trimite mult in aut (0-15). In criza de idei, Cirstea nu isi ajusteaza pozitia, iar reverul in lung de linie se duce in afara terenului aproape un metru (0-30). Sorana trimite bine la teu, cu forta: al doilea as al romancei. De aceasta data, contre-pied-ul isi atinge tinta: 40-30 pentru Sorana. Cirstea obtine al doilea game dupa un schimb superb: a atacat de doua ori in lung de linie, iar apoi a inchis punctul cu un voleu din apropierea fileului...Degringolada din jocul Soranei continua, iar Muguruza da senzatia ca nu se intrebuinteaza prea mult pentru a castiga punctele. 30-0 dupa cateva zeci de secunde. Cu largul concurs al Soranei, se face 5-1...Inca un game facut cadou de jucatoarea noastraGame-ul incepe pentru Sorana cu o dubla greseala (0-15). Muguruza acopera foarte bine terenul si o paseaza pe Cirstea in cross scurt (30-0). Din coltul terenului, Sorana accelereaza cu dreapta, insa fileul pare sa ii fie un prieten prea bun astazi...Doua sanse de break (15-40). O dubla greseala incheie game-ul, Muguruza se distanteaza la 4-1 in setul al doileaO scurta isi atinge tinta, cu toate ca iberica a ajuns la minge (0-15). Cirstea opreste un schimb, dar mingea a fost buna, a confirmat reluarea oficiala (15-15). Din defensiva, Sorana parca inchide ochii si trimite violent, insa mingea este un pericol pentru copiii de mingi...La 30-30, Cirstea mai face un cadou: o minge in fileu de pe mediana: minge de 3-1 pentru iberica. Se face 3-1, Garbine nu isi cedeaza serviciul, cu toate ca a fost un game mai greu obtinutErorile curg pe banda in dreptul Soranei :( Pare cu gandul la renumele adversarei si nu la tenisul frumos pe care l-a oferit in ultima perioada...Dupa un mic avantaj (30-15), Sorana pierde un punct cu reverul in lung de linie: a lovit usor inghesuit. Cirstea o paseaza superb pe Garbine, iberica nu se simte deloc confortabil atunci cand este aproape de fileu...Ar fi nevoie de slice-urile Monicai pentru a-i rupe putin ritmul lui Garbine. Dupa 35 de minute, Cirstea schimba acel zero din dreptul ei: a muncit mult pentru a-si face serviciul...Pe faza ofensiva Sorana este debusolata: rateaza un rever din interiorul terenului...Muguruza se foloseste bine de unghiurile de la serviciu, dar comite si o dubla greseala (40-30). Are insa de unde gresi, pentru ca practic Sorana pare sa joace si pentru adversara...Vedem si un punct inspirat: Sorana accelereaza frumos cu dreapta in cross lung, iar defensiva Garbinei se clatina. Cirstea rateaza un contre-pied la 40-40, ce moment...Din pacate, tabela ramane imaculata in dreptul jucatoarei noastre...Serie de opt game-uri la rand pentru GarbineAtacata in cross, Garbine gaseste un lob de efect, iar Sorana pierde un punct pe care l-a avut practic in mana...Din pacate, Cirstea si-a pierdut total busola: trimite mult in aut o dreapta in lung de linie: 0-40...Ceva mai bine acum: voleu drive "sanatos": 15-40. Lipseste insa luciditatea...Comite si Garbine o eroare nefortata, nu a "lasat-o" adversara sa faca mai multe...In criza de idei, Sorana "inventeaza" un slice de forehand, insa nu are nici pe departe maiestria Monicai Niculescu...Break-ul isi face aparitia, debutul de set doi continua ceea ce am vazut si in primul...Desi a atatac foarte bine cu reverul, Sorana se precipita de langa fileu, iar scurta este ratata...Prea putine lucruri pozitive in jocul Soranei de pana acum...Primul as al ibericei: 40-0...Terenul pare inclinat rau dupa 22 de minute...Apar trei mingi de set pentru fostul lider mondial...Din pacate, apare "bagel-ul", 6-0 pentru Garbine...Nu sunt multe de spus dupa un asemenea set...Cirstea nu gaseste "calea" spre linistea interioara, face si o dubla greseala, se ajunge rapid la 0-30. Inca un break la zero, Sorana nu se regaseste...Sorana incearca o rupere de ritm, dar scurta este complet ratata...Garbine isi urmeaza planul tactic (30-0). Lucrurile merg intr-o singura directie, este nevoie de mai mult din partea Soranei...Prea multe erori in dreptul Soranei, pare usor tensionata - a castigat pana acum doar trei puncte...Cel mai lung si mai intens schimb de mingi de pana acum ii revine ibericei: Cirstea a fost fortata sa greseasca (15-15). Muguruza rateaza un voleu aparent usor de langa fileu: 30-15. Nu este una din cele mai bune jucatoare atunci cand se afla langa "plasa". Cirstea serveste precis si are doua mingi de a aparea pe tabela. 40-30: Sorana a fortat cu un forehand in lung de linie care nu a prins terenul. De la 40-15, se ajunge la egalitate. Sorana a dat unele semne de pasivitate, iar Garbine a profitat. Inca o eroare: minge de 3-0. Dupa o dreapta inversa, iberica face pasul la fileu si inchide punctul cu un voleu drive. Se face 3-0...Garbine nu a jucat fantastic pana acum, insa au fost prea multe nesincronizari in jocul Soranei...Garbine conduce deocamdata schimburile, Sorana nu prea prea intrata in meci (30-0). Din deplasare, Cirstea nu poate trimite peste fileu cu backhandul: 40-0. Dupa sapte puncte la rand, Muguruza pierde o minge: retur cu adancime al jucatoarei noastre (40-15). Isi face aparitia inca un retur foarte bun: 40-30. Usor, usor, Sorana da semne de "viata"...Egalitate: Muguruza este incomodata de lungimea executiei: 40-40. Cirstea prinde incredibil linia cu un forehand plesnit: din nou egalitate. Garbine serveste foarte bine, cu putere, defensiva Soranei nu poate reactiona. Se face pana la urma 2-0: un rever in cross lung al Soranei nu gaseste terenul...Partida a inceput cu Sorana la serviciu. Agresiva din debut, Garbine profita de fiecare serviciu mai moale al Soranei: 0-40. Break la zero, nu este tocmai startul cel mai fericit de meci pentru Cirstea. Fara ajutorul "primului", Sori a fost "victima" in fata retururilor violente ale ibericei...Cele doua jucatoare se afla la incalzire, este primul meci al zilei de pe arena centrala. Alte trei sportive din Romania vor mai evolua azi: Simona Halep, Monica Niculescu si Mihaela Buzarnescu

"Obligata" de victoria mare obtinuta impotriva lui Elise Mertens (castigatoare la Hobart si semifinalista la Australian Open in acest an), Sorana Cirstea trebuie sa se tina cat mai mult de planul de joc stabilit cu antrenorul.Sori are nevoie sa trimita cat mai mult cu primul serviciu, iar de aici desfasurarea raliurilor sa tina doar de loviturile ei. Trebuie sa-si asume riscuri, pentru ca Muguruza nu este genul de jucatoare pe care sa o inviti sa atace si care sa faca prea multe cadouri.Iberica serveste apasat, are o dreapta cu o explozie incredibila si un rever stabil, dar si agresiv de multe ori. Atunci cand este lasata sa isi faca jocul este foarte greu de invins, iar acest lucru a fost simtit de cam toate sportivele de la varful ierarhiei.2017, Australian Open: 6-2, 6-3 pentru Garbine2017, Wimbledon: 6-2, 6-2 pentru Garbine.Qatar Total Open se disputa in perioada 12-18 februarie 2018. Face parte din categoria "Premier 5", are loc pe suprafata hard, iar premiile sunt in valoare totala de $3,173,000. Ultima castigatoare a competitiei este Karolina Pliskova (2017), iar la dublu Katarina Srebotnik /Abigail Spears.2017 Karolina Pliskova2016 Carla Suarez Navarro2015 Lucie Safarova2014 Simona Halep2013 Victoria Azarenka2012 Victoria Azarenka2011 Vera Zvonareva etc.