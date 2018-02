VIDEO ATP Rotterdam: Lectie de tenis predata de Roger Federer - Victorie in 47 de minute cu Ruben Bemelmans

Roger Federer se afla tot mai aproape de revenirea pe prima pozitie a clasamentului ATP, ocupata in prezent de spaniolul Rafael Nadal. In acest moment, avansul lui Nadal este de doar 155 de puncte. In Olanda, Federer are nevoie sa ajunga pana in semifinale pentru a reveni pe locul 1 in lume.Daca va reusi sa revina pe primul loc in clasamentul ATP, Federer va deveni, la cei 36 de ani ai sai, cel mai varstnic lider mondial din istoria tenisului, devansandu-l pe Andre Agassi (a reusit performanta la 33 de ani).Roger Federer s-a aflat pentru ultima data pe locul 1 in clasamentul ATP in octombrie 2012. Elvetianul a stat pe prima pozitie din lume 302 saptamani, un record absolut.In runda urmatoare, Federer il va infrunta pe germanul Philipp Kohlschreiber (locul 36 ATP), care a trecut in trei seturi de rusul Karen Khachanov (48 ATP), scor 3-6, 7-6 (1), 7-6 (5). Campionul elevetian conduce cu 12-0 in meciurile directe cu Philipp Kohlschreiber.Andreas Seppi (ITA) - Alexander Zverev (GER/N.3) 6-4, 6-3Tomas Berdych (CZE/N.6) - Viktor Troicki (SRB) 6-1, 6-2David Goffin (BEL/N.4) - Feliciano Lopez (ESP) 6-1, 6-3Roger Federer (SUI/N.1) - Ruben Bemelmans (BEL) 6-1, 6-2Robin Haase (NED) - Thiemo de Bakker (NED) 6-2, 6-2Pierre-Hugues Herbert (FRA) - Richard Gasquet (FRA) 3-1 (abandon)Andrey Rublev (RUS) - Lucas Pouille (FRA/N.7) 7-5, 6-4Damir Dzumhur (BIH) - Marius Copil (ROM) 6-4, 6-4Grigor Dimitrov (BUL/N.2) - Yuichi Sugita (JPN) 6-4, 7-6 (7/5)