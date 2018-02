WTA Doha: Programul de joi al jucatoarelor din Romania - Sorana Cirstea vs Garbine Muguruza, primul meci al zilei

Meciurile de pe arena centrala de la Doha vor fi deschise de confruntarea dintre(38 WTA) si spaniola Garbine Muguruza (4 WTA). Partida va incepe la(ora Romaniei).Sorana si Garbine se vor intalni pentru a treia oara in circuitul WTA. Ambele confruntari de pana acum s-au disputat in 2017, iberica avand castig de cauza de fiecare data: in optimile turneului de la Australian Open, scor 6-2, 6-3, si in turul al treilea la Wimbledon, scor 6-2, 6-2.(favorita numarul doi) va da piept cu letona Anastasija Sevastova (15 WTA, favorita numarul 13). Partida dintre cele doua jucatoare va fi a treia pe arena centrala, urmand sa inceapaVa fi intalnirea cu numarul noua dintre Halep si Sevastova, jucatoarea noastra conducand cu 5-3. Halep a castigat ultimele patru dispute cu sportiva din Letonia.2009, La Palma (Hard): 6-2, 7-6(4) pentru Anastasija Sevastova2010, Bad Gastein (Zgura): 5-7, 6-1, 5-0 pentru Anastasija Sevastova2011, Copenhaga (Hard): 6-7(5), 7-6(4), 6-0 pentru Simona Halep2011, Luxemburg (Hard): 6-2, 6-2 pentru Anastasija Sevastova2016, Bucuresti (Zgura): 6-0, 6-0 pentru Simona Halep2017, Stuttgart (Zgura): 6-3, 6-1 pentru Simona Halep2017, Madrid (Zgura): 6-2, 6-3 pentru Simona Halep2017, Cincinnati (Hard): 6-4, 6-3 pentru Simona Halep.Dupa partida Simonei Halep,(92 WTA), venita din calificari, se va duela cu daneza Caroline Wozniacki (locul 1 WTA), principala favorita.Wozniacki a castigat toate cele opt confruntari de pana acum cu Monica Niculescu. Ultima intalnire a avut loc anul trecut, in prima runda a turneului de la Madrid, daneza impunandu-se in trei seturi, scor 7-5, 6-7(3), 6-4.a obtinut o victorie entuziasmanta in fata Jelenei Ostapenko , locul 6 WTA (scor 6-1, 6-3), iar in optimi va da peste germana Julia Goerges, locul 10 WTA si cap de serie numarul 9. Confruntarea va fi a doua pe Terenul 1 si ar putea incepeSingura intalnire dintre cele doua jucatoare dateaza din anul 2009: Goerges s-a impus in optimile turneului de la Bucuresti, scor 6-1, 6-2.Qatar Total Open se disputa in perioada 12-18 februarie 2018. Face parte din categoria "Premier 5", are loc pe suprafata hard, iar premiile sunt in valoare totala de $3,173,000. Ultima castigatoare a competitiei este Karolina Pliskova (2017), iar la dublu Katarina Srebotnik /Abigail Spears.In Romania, competitia este transmisa in direct pe Digi Sport.2017 Karolina Pliskova2016 Carla Suarez Navarro2015 Lucie Safarova2014 Simona Halep2013 Victoria Azarenka2012 Victoria Azarenka2011 Vera Zvonareva etc.