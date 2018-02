VIDEO WTA Doha: Cea mai importanta victorie a carierei pentru Mihaela Buzarnescu - A eliminat-o pe Jelena Ostapenko (scor 6-1, 6-3)

Buzarnescu a avut o evolutie entuziasmanta in primul set, aproape de perfectiune, ducand-o pe letona in pragul disperarii. Jucatoarea noastra a condus cu 5-0, campioana de la Roland Garros a reusit un break, dar setul i-a revenit romancei, scor 6-1, dupa doar 27 de minute de joc.In startul setului secund, Ostapenko a dat semne de revenire, conducand cu 2-0. Chiar si asa, jucatoarea noastra nu si-a pierdut concentrarea si a castigat trei game-uri consecutive, preluand conducerea (3-2). Letona si-a facut serviciul cu mari dificultati (a salvat doua mingi de break) si a restabilit egalitatea (3-3), insa Mihaela nu i-a mai dat apoi nicio sansa, castigand in final cu 6-1, 6-3, dupa o ora si 5 minute.In faza urmatoare a competitiei, Buzarnescu o va infrunta pe germana Julia Goerges, locul 10 WTA si cap de serie numarul 9, care a dispus de Barbora Strycova (Cehia), cu 6-2, 3-6, 6-1. Singura intalnire dintre cele doua jucatoare dateaza din anul 2009: Goerges s-a impus in optimile turneului de la Bucuresti, scor 6-1, 6-2.Pentru calificarea in optimi, Buzarnescu va primi un premiu in valoare de 33.750 de dolari si 105 puncte WTA. Incepand de luni, romanca se va afla printre primele 40 de jucatoare ale lumii."Sunt foarte emotionata. Mi-am dorit sa trec cu bine peste acest meci, stiam ca este o jucatoare excelenta. Si mi-a iesit pana la urma", a spus jucatoarea in varsta de 29 de ani, imediat dupa meci.Buzarnescu se afla pe pozitia 540 WTA la inceputul anului trecut si in prezent ocupa locul 43, urcand nu mai putin de 497 de pozitii."Nu m-am gandit niciodata la lucrul acesta. Anul trecut, cand am inceput sa castig, m-am accidentat. Am avut aproape prietenii si familia. Mi-au spus ca trebuie sa cred in mine si asta am facut. Doar am jucat, nu am facut nimic altceva.In mod normal nu iti vine sa crezi cand castigi 7 turnee ITF. Am luat fiecare meci in parte. Presiunea creste cand urci in clasament. Conteaza enorm ca cei din jurul tau sa se sustina", a precizat Mihaela Buzarnescu.Asi: 4-2Duble greseli: 2-4Lovituri castigatoare: 16-14Erori nefortate: 11-21Puncte castigate cu primul serviciu: 62% (18/29) - 52% (17/33)Puncte castigate cu al doilea serviciu: 61% (11/18) - 16% (3/19)Puncte de break salvate: 50% (2/4) - 40% (4/10)Puncte de break castigate: 60% (6/10) - 50% (2/4)Total puncte castigate: 62% (61/99) - 38% (38/99)Durata partidei: 1h 5min.Mihaela Buzarnescu - Jelena Ostapenko 6-1, 6-3Qatar Total Open se disputa in perioada 12-18 februarie 2018. Face parte din categoria "Premier 5", are loc pe suprafata hard, iar premiile sunt in valoare totala de $3,173,000. Ultima castigatoare a competitiei este Karolina Pliskova (2017), iar la dublu Katarina Srebotnik /Abigail Spears.2017 Karolina Pliskova2016 Carla Suarez Navarro2015 Lucie Safarova2014 Simona Halep2013 Victoria Azarenka2012 Victoria Azarenka2011 Vera Zvonareva etc.