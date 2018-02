LIVESCORE Sorana Cirstea vs Elise Mertens 7-5, 3-3

Elise Mertens isi face serviciul cu dificultate, fiind nevoita sa salveze si o minge de break a romancei si restabileste egalitatea pe tabelaJucatoarea noastra rateaza sansa de a-si consolida break-ul obtinut in game-ul anterior. Mertens profita de prima minge de re-break si vine la 3-2Cirstea este prima care rupe echilibrul in setul al doilea, reuseste break-ul la prima oportunitate si se distanteaza pe tabelaSorana continua evolutia excelenta pe propriul serviciu. Un singur punct cedat in acest game, dupa ce a comis o dubla gresealaRomanca revine de la 15-40, egaleaza la 40, dar Elise Mertens reuseste in cele din urma sa isi adjudece game-ulCirstea incepe foarte bine actul al doilea. Joaca agresiv si variat, iar game-ul ii revine la 15Sorana trimite superb cu backhand-ul in cross si are doua sanse de a inchide game-ul. Jucatoarea noastra fructifica prima minge de break, gratie unui backhand in lung de linie si isi adjudeca primul set dupa 50 de minute de jocSorana este nevoita sa munceasca serios pentru a-si face serviciul, insa ramane concentrata si gestioneaza cu intelegenta momentele importanteMertens este sigura, serveste precis si reuseste un game albBelgianca profita de erorile nefortate ale Soarnei si isi procura doua sanse de break (15-40). Jucatoarea noastra salveaza ambele mingi de break gratie serviciului. Cirstea are sansa de a inchide game-ul, dar comite o dubla greseala. Romanca nu mai rateaza urmatoarea oportunitate si preia din nou conducerea. Mertens va servi pentru a ramane in setMertens isi castiga game-ul de serviciu la 15, in care a comis si o dubla greseala (a doua pentru ea in acest meci)Cirstea trece din nou la conducere, dupa un joc solid pe propriul serviciu, in care a cedat un singur punct adversareiSorana reuseste doua lovituri superbe cu forehand-ul si revine de la 0-30. Numarul 38 WTA forteaza cu returul, iar game-ul se duce in contul lui MertensDupa un inceput lent, Sorana preia initiativa si trece la conducere. Un game alb reusit de jucatoarea noastra pe propriul serviciuSorana profita de un backhand ratat al belgiencei si fructifica a doua minge de break de care a beneficiatSorana controleaza punctul si inchide cu un backhand in lung de line (15-15). Romanca isi calculeaza foarte bine pasii si mai trimite o lovitura imparabila (30-15). Mertens reuseste doua puncte la rand si isi procura o noua minge de break. Sorana o salveaza cu un serviciu excelent. Jucatoarea noastra salveaza si a doua minge de break si apare pentru prima data pe tabela.Serviciu bun al belgiencei, iar Sorana nu poate trimite mingea peste fileu. Mertens pune prea multa forta intr-un lovitura, iar mingea iese in afara terenului (15-30). Serviciu la teu al jucatoarei din Belgia, insa comite apoi o dubla greseala (30-40). Sorana este agresiva, vine foarte bine la fileu: 40-40. Serviciu la exterior, nimic de facut pentru Sorana. Belgianca isi consolideaza break-ul si conduce cu 2-0Partida a inceput cu Sorana la serviciu. Elise ataca foarte bine pe serviciul doi al Soranei (0-15), cu o lovitura in lung de linie. Belgianca sta foarte bine in defensiva si o obliga pe jucatoarea noastra sa greseasca. Cirstea comite o dubla greseala, iar Mertens incepe partida cu game castigat la zero pe serviciul adversareiCele doua jucatoare se afla la incalzireInvingatoarea din aceasta confruntare se va duela in optimi cu spaniola Garbine Muguruza (4 WTA), favorita numarul 4, care a invins-o pe Ying-Ying Duan (China, 105 WTA), scor 6-3, 6-4.Sorana Cirstea a mai intalnit-o o singura data pe Elise Mertens (22 de ani), in calificarile turneului de la Roland Garros din 2016, iar romanca s-a impus atunci, scor 6-3, 6-0, si a acces pe tabloul principal al competitiei.In runda inaugurala de la Doha, Mertens a trecut de Timea Babos (Ungaria, locul 35 WTA), scor 2-6, 6-1, 6-1.In acest an, Mertens a castigat turneul de la Hobart (scor 6-1, 4-6, 6-3 in finala cu Mihaela Buzarnescu) si a ajuns pana in semifinale la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, unde a fost eliminata de daneza Caroline Wozniacki (scor 6-3 7-6(2)), cea care avea sa castige trofeul.Qatar Total Open se disputa in perioada 12-18 februarie 2018. Face parte din categoria "Premier 5", are loc pe suprafata hard, iar premiile sunt in valoare totala de $3,173,000. Ultima castigatoare a competitiei este Karolina Pliskova (2017), iar la dublu Katarina Srebotnik /Abigail Spears.2017 Karolina Pliskova2016 Carla Suarez Navarro2015 Lucie Safarova2014 Simona Halep2013 Victoria Azarenka2012 Victoria Azarenka2011 Vera Zvonareva etc