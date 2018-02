WTA Doha: Simona Halep vs Ekaterina Makarova 6-3, 6-0/ La acelasi nivel de la Australian Open - Simona Halep, in optimi la Doha

In optimi, Simona va da peste una din "clientele" preferate din ultima perioada: Anastasija Sevastova (15 WTA, favorita numarul 13). Jucatoarea din Letonia a trecut de Naomi Osaka, 6-4, 6-1.

Va fi intalnirea cu numarul noua dintre Halep si Sevastova, jucatoarea noastra conducand cu 5-3. De mentionat: Simona a castigat ultimele patru meciuri directe.

Calificarea in optimi este recompensata cu 17.325 de dolari si 60 de puncte WTA.

"M-am simtit bine pe teren, am venit dupa accidentare. Am resimtit mici dureri, dar m-am bucurat de meci. Totul a mers foarte bine pentru mine. Ma bucur ca am revenit la Doha si sunt fericita ca am castigat acest meci. E un lucru foarte important pentru mine.Nu am fost intr-o stare chiar perfecta, dar aproape. Sunt increzatoare ca voi fi mai bine in urmatorul meci. Am facut un turneu foarte bun la Australian Open, imi pare rau ca nu am reusit sa castig. Am fost foarte trista. A fost a treia mea finala. Voi continua sa muncesc si poate voi reusi sa castig urmatoarea finala.Am castigat aici, la Doha, in 2014 si la acea vreme era unul dintre cele mai importante turnee pe care le-am castigat. E minunat sa am atatia suporteri aici, de fiecare data. Peste tot unde merg am parte de sustinere si imi face placere sa joc in fata voastra. Va multumesc din nou" -Simona serveste bine, nu o lasa pe Ekaterina sa "respire": 30-0. Retur in afara terenului: 40-0, trei mingi de meci. Pe o minge care a cazut pe linie, Halep nu mai poate returna: 40-15 (un pic de noroc pentru rusoaica). Game, set si meci pentru Halep, 6-3, 6-0.Simona a alergat spre o scurta, a ajuns mingea, insa nu a putut sa o trimita intr-un cross scurt desenat perfect de atatea ori de Federer in circuitul ATP...Reverul in cross lung este o arma letala a Simonei, Makarovei nu ii ramane decat sa isi "planga" frustrarea (15-30). Cross in unghi scurt formidabil cu backhandul!!! Ce executie a avut Simona! Minge de 5-0, incredibil...Rusoaica trimite in doua randuri parca cu ochii inchisi, mingea o asculta, iar acum situatia s-a rasturnat: minge de game pentru Ekaterina. Inca un cross scurt cu care Halep se joaca, iar Makarova nu are solutie...Din nou egalitate. Halep se lasa putin pe spate, iar forehandul sau capata inaltime si se duce in aut. Nu exista insa pauze pentru Makarova: este "asediata" cu inca un retur direct castigator: egalitate. Passing inspirat al Simonei, a gasit bine culoarul in lung de linie: inca o sansa de 5-0. Ekaterina nu a aparut pe tabela nici dupa acest game, este 5-0 pentru Simona in setul al doilea...Ce simplu pare din fata tastaturii: combinatie serviciu-forehand inside-out: 15-0. As, 30-0 pentru Simona. Pe o minge moale a jucatoarei noastre, Makarova intra in teren si trimite decisiv: 30-15. Doua mingi de 4-0, dupa un serviciu puternic, pe corpul adversarei. "Expresul" de Constanta a trecut prin statie, s-a facut 4-0 dupa un game de control al Simonei...Inghesuita de adversara, Simona rateaza un rever (15-0). Pune lucrurile in ordine la urmatorul punct (15-15), iar apoi rusoaica o taxeaza cu ajutorul reverului din apropierea fileului (30-15). Foarte precisa la serviciu, Ekaterina are doua mingi de game. Pe un retur in picioare al Simonei, o rateaza insa pe prima (40-30). Halep gestioneaza foarte bine al doilea serviciu al rusoaicei, egalitate - cat de bine a "taiat" terenul in doua cu forehandul...Se strecoara insa si o eroare nefortata, e insa imbucurator ca Simona vrea cu orice pret sa isi impuna jocul...Inca un retur perfect al numarului doi mondial, din nou egalitate. Ce dreapta in lung de linie trimite Simona! Ridica pumnul, are minge de 3-0. Concentrata si agresiva, Halep o lasa pe Ekaterina tot cu "zero" in setul al doilea...A revenit de la 40-15 si a castigat un game pe care in alte momente l-ar fi abandonat sub "asediul" nervilor...Simona traverseaza o perioada in care primul serviciu nu o prea ajuta, apare si o dubla (15-30). Doua sanse de rebreak, tot pe un serviciu doi a pierdut Halep punctul. Prima minge este ratata de Makarova, nu salvata de Simona (30-40). Precipitata, rusoica iroseste si a doua minge de break, egalitate. A treia dubla a partidei, inca o minge de rebreak. Revine insa cu un serviciu de nereturnat - din nou egalitate. Plimbata dintr-un colt in altul, Makarova nu are cum sa mai gaseasca terenul: minge de 2-0 pentru Halep. Din deplasare, Simona un poate carda o dreapta, egalitate. Ce game lung avem...Dreapta inside-in o tradeaza pe Halep, inca o minge de 1-1. Simona are noroc la un retur al adversarei, mingea se duce putin in aut: a cata egalitate? Primul serviciu o ajuta acum, inca o sansa de 2-0. As, se face 2-0 in setul al doilea.Cu ajutorul forehand-ului Simona castiga primul punct din al doilea set: a fost agresiva si sigura pe loviturile ei. Sansa buna pentru Halep (0-30). Trei sanse de break, Makarova a ratat un rever dintr-o pozitie joasa (0-40). Break la zero, continua dominatia SimoneiCu mai multa incredere in executii, Ekaterina loveste o data decisiv, de acesta data cu reverul in lung de linie (0-15). Desi Simona a trimis destul de bine cu un voleu drive, rusoaica a returnat formidabil: 15-30. Presiunea constanta a dat insa roade: Halep a egalat (30-30). Minge de set pentru Halep, e momentul sa inchida aici prima mansa a disputei...Din pacate, Simona nu indoaie suficient picioarele pe un rever in lung de linie, iar mingea se opreste in fileu: egalitate. Adusa la fileu de adversara, Halep este neinspirata, iar punctul ii revine rusoaicei. Foarte sigura este "la plasa" Ekaterina, se vede ca joaca foarte mult si la dublu. Sleita de puteri dupa mai multe schimburi dure, Makarova trimite in fileu si rateaza mingea de break. A doua minge de set - poate acum...Nici acum, rusoaica ia mingea devreme si trimite decisiv cu reverul in lung de linie: inca o egalitate, game interminabil. Isi face aparitia si a treia minge de set. Se incheie setul dupa 40 de minute, 6-3 pentru Simona.Makarova este inspirata cu o scurta de efect (15-0). De pe centrul terenului, Simona incearca sa deschida unghiurile, dar comite o eroare nefortata (30-0). Rusoaica este aproape de un game alb (40-0). Pare sa fie mult mai bine din punct de vedere mental, dupa un inceput de meci in care Simona i-a sadit neincrederea in subconstient...Ce retur al Simonei!! "Simte" perfect serviciul adversarei si inchide punctul cu o dreapta in lung de linie. A fost insa doar pentru impresia artistica, Makarova si-a castigat pana la urma serviciul...Makarova citeste bine serviciul doi al Simonei, iar aici rezulta o lovitura castigatoare a rusoaicei (0-15). Halep revine insa in pozitia dominanta, conduce punctele de pe mediana (15-15). Retur blocat al Simonei: se face 30-15 (incredibil s-a aparat). Ekaterina schimba putin planul tactic, loveste la "totul sau nimic" si isi face aparitia o minge de break. Un rever intr-un unghi ascutit se duce putin in afara, iar rusoaica castiga pentru prima data contra serviciului. Este 5-2 pentru Halep in primul set al partideiObligata de Halep sa caute liniile, Ekaterina scapa un rever in afara terenului. Inca o eroare, dupa un retur "sanatos" al Simonei: 15-30. Din extensie, Halep a incercat sa caute lungul de linie, mingea nu a prins terenul: 30-30. Minge de game pentru rusoaica, Simona a lovit prea in plin un rever in cross lung: 40-30. Dreapta inversa direct castigatoare, ce retur a reusit Simona! Halep ia mingea din urcare, nu o lasa pe Makarova sa ocupe o pozitie de atac, iar break-ul vine fara emotiiThomas Hogstedt ii da unele sfaturi Ekaterinei, rusoaica a cerut ajutorul antrenorului sauHalep serveste precis, la teu, iar apoi "vine" cu o dreapta violenta: 15-0. As in diagonala, la exterior: 30-0. Al doilea as, tot la teu: game alb (165 km/h). Simona a fost in control total, game pentru care nu a fost nevoita sa "munceasca"...Ekaterina vrea sa fie agresiva, face un pas in teren, iar in plus serveste si bine (30-0). Rusoaica a observat ca nu poate sa astepte "cadouri" de la Halep, nu prea au fost pana acum. La 40-0, Simona apare si ea in game: un retur in picioarele adversarei a facut diferenta. Makarova pune toate frustrarile intr-o dreapta prea lunga: 40-30. Primele semne de nervozitate ale rusoaicei. Da, schimb cu multa risipa de energie: se face 40-40. Combinatie serviciu pe corp-rever in lung de linie: nimic de facut pentru Simona. Rusoaica modifica acel zero din dreptul ei, este 3-1 in acest momentSimona serveste foarte bine la exterior, nimic de facut pentru Ekaterina. Vine insa si prima dubla a meciului (15-15). Halep se deplaseaza foarte bine, fara dificultate si castiga un duel de la fileu (30-15). Dintr-o pozitie joasa, Simona nu mai poate returna in teren: egalitate (30-30). Pe cat posibil, Simona incearca sa joace in asa fel incat totul sa depinda doar de ea, nu de loviturile adversarei. Atitudinea pozitiva da roade: se face 3-0, debutul de meci ne arata o Simona solida, care isi doreste sa joace cel mai bun tenis pe care il poate "livra"...Simona pare sa nu-si fi pierdut din agresivitatea pe care a aratat-o in fazele finale de la Australian Open. Se "agata" de fiecare oportunitate, se face 30-30. Dupa ce s-a aparat foarte bine cu reverul, Halep a trimis in banda fileului cu o dreapta inside-out (40-30). Agresiva la retur, Halep o forteaza pe adversara sa greseasca - egalitate. Minge de break: Simona a accelerat frumos cu reverul. Makarova salveaza mingea de break cu ajutorul serviciului. A doua minge de break: Simona a avut adancime in executie cu un forehand de pe mediana. Atacul in cross se duce putin in afara terenului: Halep a cerut o reluare oficiala. Chiar a fost putin - in marja de eroare a sistemului...Obligata sa loveasca din depasare, rusoaica greseste tinta: a treia sansa de break. A treia oara a fost cu noroc: s-a facut 2-0 in favoarea jucatoarei noastrePartida a inceput cu Simona la serviciu. Rusoaica isi anuntat intentiile ofensive de la prima minge a disputei. Urmeaza o scurta ratata de Simona (0-30). Sigura pe picioare, Halep trimite foarte bine in trei randuri cu forehandul, iar ultimul (inside-in) ii aduce punctul (30-30). Lovitura castigatoare a fost trimisa cu 137 km/h. Backhand superb in lung de linie: Halep a revenit de la 0-30, acum are minge de 1-0. Ajutata si de banda fileului, Simona deblocheaza tabela: 1-0Miriam Bley este arbitrul din scaun al partideiSimona poate fi vazuta cu noul echipament al celor de la NikeDe-a lungul timpului, Halep si Makarova s-au intalnit de cinci ori, Simona castigand in trei randuri.2017, Washington: 2-6, 6-3, 1-0 abandon Halep2016, Indian Wells: 6-2, 6-4 pentru Halep2015, Dubai: 6-3, 1-6, 7-5 pentru Halep2015, Australian Open: 6-4, 6-0 pentru Makarova2013, New Haven: 6-1, 7-6(6) pentru Halep.Competitia de la Doha este dotata cu premii totale in valoare de 3.173.000 de dolari.Simona Halep a castigat turneul de la Doha in 2014: 6-2, 6-3 in finala cu Angelique Kerber. La editia din 2017 Halep nu a participat (nu are puncte de aparat).2017 Karolina Pliskova2016 Carla Suarez Navarro2015 Lucie Safarova2014 Simona Halep2013 Victoria Azarenka2012 Victoria Azarenka2011 Vera Zvonareva etc.La Doha si apoi la Dubai (saptamana viitoare), Simona nu il va avea alaturi de Darren Cahill. Antrenorul australian va reveni in loja jucatoarei noastre cu ocazia turneelor de la Indian Wells (7-18 martie) si Miami (20-31 martie).