WTA Doha: Zi plina pentru fetele noastre - Simona Halep, Sorana Cirstea, Monica Niculescu si Mihaela Buzarnescu vor evolua miercuri

Prima care ar trebui sa intre in scena (in tenis, ora de incepere este insa de multe ori o necunoscuta) este. Dupa un Australian Open in care a jucat cu trofeul pe masa, Simona si-a luat o perioada libera (nu a jucat la FedCup contra Canadei) pentru a se reface dupa accidentarea suferita la glezna.Isi va face astazi revenirea, meciul cumarcand si debutul colaborarii cu Nike.Confruntarile cu Ekaterina au fost mereu atractive, Simona conducand cuRusoaica este o jucatoare incomoda care deschide bine terenul cu forehand-ul sau de stangace si care i-a pus de multe ori probleme Simonei cu stilul sau.va avea unul din cele mai grele meciuri din acest an (cel putin daca ne uitam pe rezultatele din 2018) impotrivaAjunsa pe locul 20 in lume dupa ce a castigat turneul de la Hobart, iar la Australian Open s-a oprit in semifinale, jucatoarea din Belgia va fi o adversara redutabila pentru Sorana.Este insa nevoie de astfel de partide pentru Cirstea, jucatoare care anul acesta are ganduri de a reveni in TOP 30 WTA si, de ce nu, poate chiar mai sus.Partida ar putea incepe in jurul oreiDupa ce rezultatul ei a facut inconjurul planetei ( a eliminat-o pe Maria Sharapova in runda inaugurala ),. Jucatoare cu multe arme in "tolba", Magdalena este, de asemenea, o buna executanta a loviturilor de tip slice, deci va fi interesant de vazut cine va avea castig de cauza din acest punct de vedere (ar putea fi una din cheile disputei). Cele doua s-au duelat deja de sapte ori in circuit,Partida ar putea incepe in jurul oreiIn fine, ultima reprezentanta a Romaniei in meciurile de miercuri va fi. Va avea de infruntat stilul de "totul sau nimic" al. Letona nu este insa de speriat in acest debut de an,In plus, Mihaela se afla intr-o perioada fasta a carierei si ar putea profita de nivelul superior al increderii accesat in ultimele luni. Va fi prima intalnire directa. Meciul ar putea incepe undeva in jurul oreiCompetitia de la Doha este dotata cu premii totale in valoare de 3.173.000 de dolari.Simona Halep a castigat turneul de la Doha in 2014: 6-2, 6-3 in finala cu Angelique Kerber. La editia din 2017 Halep nu a participat (nu are puncte de aparat).2017 Karolina Pliskova2016 Carla Suarez Navarro2015 Lucie Safarova2014 Simona Halep2013 Victoria Azarenka2012 Victoria Azarenka2011 Vera Zvonareva etc.