VIDEO ATP Rotterdam: Nu-si revine - Stan Wawrinka, eliminat in turul intai de locul 259 ATP

Aflat pe tabloul principal al competitiei gratie unui wild-card, Tallon Griekspoor a furnizat surpriza zilei, dupa ce l-a trimis prematur acasa pe "Stan the Man".A fost 4-6, 6-3, 6-2 pentru Tallon, care a inregistrat cu siguranta victoria carierei.In urmatoarea partida, Tallon Griekspoor il va intalni pe invingatorul disputei dintre Robin Haase (42 ATP, invins saptamana trecuta de Marius Copil) si Thiemo de Bakker (352 ATP, wild-card).La competitia batava se afla si Marius Copil: il va intalni in runda inaugurala pe bosniacul Damir Dzumhur, locul 29 ATP."ABN Amro World Tennis" se disputa in perioada 12-18 februarie si are premii totale in valoare de €1.862.925. Are loc pe hard indoor.2017 - Jo-Wilfried Tsonga2016 - Martin Klizan2015 - Stanislas Wawrinka2014 - Tomas Berdych2013 - Juan Martin del Potro2012 - Roger Federer2011 - Robin Soderling.