Sorana Cirstea, in turul doi al turneului de la Doha - Evolutie solida in meciul cu Maria Sakkari

Sorana a continuat evolutia buna de la Cluj-Napoca (din meciul de FedCup cu Canada) si in primul tur de la Doha: a fost agresiva, a avut mereu un pas inaintea adversarei, si-a asumat riscuri si a cules in cele din urma roadele.Loviturile Soranei au avut "adancime" si forta, au pus-o in mare parte pe Maria intr-o postura defensiva, iar meciul a "curs" in favoarea jucatoarei noastre. Au fost si unele momente mai putin inspirate, insa Cirstea a avut in serviciu un aliat in momentele oportune.Aflata pe un val de incredere dupa ultimele rezultate, Sorana va avea un meci dificil in turul doi: va juca impotriva invingatoarei din disputa Elise Mertens (20 WTA) vs Timea Babos (Ungaria, 35 WTA).Prezenta in turul al doilea ii asigura Soranei 60 de puncte WTA si 17.325 de dolari.Din pacate,: a fost invinsa (6-4, 6-2, dupa o ora si 16 minute) de Samantha Stosur (39 WTA). In finalul primului set, Irina a acuzat unele dureri la piciorul stang, iar pe durata setului al doilea a purtat un bandaj. Begu se va alege cu un punct WTA si 8.900 de dolari.Competitia de la Doha este dotata cu premii totale in valoare de 3.173.000 de dolari.2017 Karolina Pliskova2016 Carla Suarez Navarro2015 Lucie Safarova2014 Simona Halep2013 Victoria Azarenka2012 Victoria Azarenka2011 Vera Zvonareva etc.