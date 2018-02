ATP Rotterdam: Horia Tecau si Jean-Julien Rojer, in sferturi - Victorie importanta in fata cuplului Feliciano Lopez/Marc Lopez

Dupa o ora si 11 minute, Horia si Jean au avut castig de cauza, reusind astfel sa obtina calificarea printre cele mai bune opt perechi din competitia olandeza.Acest duel a avut loc si la ultima editie de la US Open, chiar in finala: Tecau si Rojer au castigat trofeul de Grand Slam pe "Arthur Ashe" Pentru un loc in semifinale, Tecau si Rojer se vor lupta cu invingatorii meciului Robin Haase/Matwe Middelkoop vs Jasper Smit/Jesse Timmermans. Calificarea in sferturi va fi recompensata cu 90 de puncte in clasamentul ATP de dublu si un cec in valoare de €15.240.De-a lungul timpului, Tecau si Rojer au castigat turneul de la Rotterdam in 2015 si au jucat finala la editia din 2014.