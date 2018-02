Simona Halep a confirmat participarea la turneul WTA de la Doha

"A fost un inceput de an foarte bun. Ma bucur sa fiu din nou la Doha, insa nu pot sa spun 100% cum e piciorul pentru ca nu am mai jucat meci oficial. Eu ma simt pregatita, o sa intru in teren ca sa joc meciul si ca sa il castig, dar vedem maine (n.r. miercuri). In 2014 am castigat acest turneu, mi-a placut de fiecare data cand am jucat aici. E o atmosfera placuta, vremea e placuta, sper ca si anul acesta sa fac o treaba buna"Halep a avut "bye" (n.r. inscrierea unui jucator bine situat in clasament fara a disputa un meci in turul anterior) in runda inaugurala, iar in turul al doilea se va duela miercuri cu Ekaterina Makarova.De-a lungul timpului, Halep si Makarova s-au intalnit de cinci ori, Simona castigand in trei randuri.2017, Washington: 2-6, 6-3, 1-0 abandon Halep2016, Indian Wells: 6-2, 6-4 pentru Halep2015, Dubai: 6-3, 1-6, 7-5 pentru Halep2015, Australian Open: 6-4, 6-0 pentru Makarova2013, New Haven: 6-1, 7-6(6) pentru Halep.Competitia de la Doha este dotata cu premii totale in valoare de 3.173.000 de dolari.Simona Halep a castigat turneul de la Doha in 2014: 6-2, 6-3 in finala cu Angelique Kerber. La editia din 2017 Halep nu a participat (nu are puncte de aparat).2017 Karolina Pliskova2016 Carla Suarez Navarro2015 Lucie Safarova2014 Simona Halep2013 Victoria Azarenka2012 Victoria Azarenka2011 Vera Zvonareva etc.La Doha si apoi la Dubai (saptamana viitoare), Simona nu il va avea alaturi de Darren Cahill. Antrenorul australian va reveni in loja jucatoarei noastre cu ocazia turneelor de la Indian Wells (7-18 martie) si Miami (20-31 martie).