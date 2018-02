​FedCup: Romania, duel cu Elvetia in barajul pentru Grupa Mondiala

Tragerea la sorti de marti a stabilit ca Romania se va duela cu Elvetia in barajul pentru Grupa Mondiala.Disputa va avea loc in tara, locul urmand sa fie ales in urmatoarea perioada (tinand cont de parerea buna a fetelor de la meciul cu Canada, sunt sanse mari ca duelul sa se joace tot in "Sala Polivalenta" din Cluj-Napoca).Confuntarea cu Elvetia se va juca in zilele de"Daca ne uitam la clasamentul WTA putem spune ca pornim favoriti cu Elvetia. Dar trebuie sa fim atenti. Din experienta mea, surprize pot aparea oricand. Fetele trebuie sa fie concentrate la fiecare meci, indiferent pe cine au in fata.Cel mai mult ma bucur ca jucam acasa acest meci cu Elvetia. Si sper sa jucam tot la Cluj-Napoca (n.r. precum in meciul cu Canada). Ar fi un avantaj imens sa mergem din nou acolo, sa avem publicul acela in spate. Conditiile de la Cluj sunt ideale pentru pregatire, pentru meci... sala e extraordinara, iar publicul senzational. Fetele s-au simtit minunat la Cluj, ca si mine de altfel" -Romania a ajuns sa dispute aceste baraj dupa ce a trecut, scor 3-1, de Canada. Elvetia a pierdut cu 3-1 meciul cu Cehia, de la Praga, din sferturile de finala ale Grupei Mondiale.Din echipa Elvetiei sunt sanse mari sa faca parte jucatoarele (*totul este relativ, pot parea intre timp accidentari, etc): Timea Bacsinszky (42 WTA), Belinda Bencic (73 WTA) si Viktorija Golubic (100 WTA).Belarus vs SlovaciaRomania vs ElvetiaAustralia vs OlandaItalia vs Belgia.Rusia vs LetoniaSpania vs ParaguayCanada vs UcrainaJaponia vs Marea Britanie.In aceeasi perioada (n.r. 21, 22 aprilie) se vor disputa si semifinalele competitiei: Germania vs Cehia si Franta vs USA.