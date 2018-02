WTA Doha: A venit randul Irinei Begu si Soranei Cirstea - Cele doua vor evolua marti cu Samantha Stosur, respectiv Maria Sakkari

Locul 37 in lume, Irina a ajuns la Doha cu un moral bun, dupa ce a ajutat din plin Romania sa ajunga in barajul pentru Grupa Mondiala a FedCup.nu avea o misiune usoara in turul intai, faza a competitiei unde o va intalni pe. Va fi al doilea meci al zilei de pe terenul doi (dupa disputa dintre Anett Kontaveit si Alize Cornet). Esteisi va masura fortele cu incomoda, acesta urmand sa fie al doilea meci de pe terenul cinci (dupa partida dintre Yulia Putintseva si Marketa Vondrousova). Sorana si Maria s-au mai intalnit o singura data:Perecheava juca in runda inaugurala cu dublul Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova (ambele Cehia).Intr-o alta disputa a zilei de marti,se vor duela cu Alicja Rosolska/Abigail Spears (Polonia/SUA).Turneul "Premier 5" de la Doha este dotat cu premii totale in valoare de 3.173.000 de dolari.2017 Karolina Pliskova2016 Carla Suarez Navarro2015 Lucie Safarova2014 Simona Halep2013 Victoria Azarenka2012 Victoria Azarenka2011 Vera Zvonareva etc.