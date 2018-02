Explicatia Monicai Niculescu dupa ce a invins-o pe Sharapova: "Am inteles bine jocul ei. Nu i-am oferit ritm si consider ca modul in care joc eu, un pic ciudat, a incomodat-o"

"Antrenorul (n.r. Victor Crivoi) mi-a spus ca da, i-am intrat in cap (n.r. cu slice-ul de forehand"). Dar in timpul meciului, nu m-am gandit la asta. Mi-am spus ca ea e o jucatoare mare, care evolueaza fantastic si am vrut la randul meu sa ma concentrez pe fiecare lovitura. Era prima oara cand joc contra ei, nu stiam la ce sa ma astept. Cand am vazut ca si ea apeleaza la slice, dar si ce lovituri are in arsenal, am inteles de ce a fost numarul unu mondial si a castigat atatea Grand Slam-uri.Nu a fost deloc usor contra ei, e o jucatoare formidabila. Cateodata i-am trimis mingi foarte joase si ea a reusit nu doar sa returneze, dar sa faca winners de acolo. Antrenorul mi-a zis ca i-am intrat in cap, din moment ce a jucat slice cu dreapta, insa eu in acele momente ma gandeam doar la cat de bine poate sa loveasca si cum sa imi mentin eu nivelul cat mai sus", a spus Monica, la conferinta de presa, potrivit Digi Sport, care citeaza WTA Insider."Cheia a fost ca am inteles bine jocul ei. Nu i-am oferit ritm si consider ca modul in care joc eu, un pic ciudat, a incomodat-o" (n.r.rade), a mai spus sportiva din Slatina.In runda urmatoare, Monica Niculescu o va intalni pe invingatoarea dintre Magdalena Rybarikova (18 WTA) si Fatma Al Nabhani (520 WTA, wild card).Calificarea in turul doi ii asigura Monicai 60 de puncte WTA si 17.325 de dolari. Tot luni, Mihaela Buzarnescu a obtinut si ea biletul pentru turul al doilea (o va intalni in urmatoarea partida pe Jelena Ostapenko) Pe tabloul principal al competitiei se mai afla trei jucatoare din Romania: Simona Halep, numarul 2 mondial si favorita 2, Irina-Camelia Begu, locul 37 WTA, si Sorana Cirstea, locul 36 WTA.Qatar Total Open se disputa in perioada 12-18 februarie 2018. Face parte din categoria "Premier 5", are loc pe suprafata hard, iar premiile sunt in valoare totala de $2,666,000. Ultima castigatoare a competitiei este Karolina Pliskova (2017), iar la dublu Katarina Srebotnik /Abigail Spears.In 2014, castigatoarea trofeului a fost Simona Halep (cap de serie numarul sapte la acel moment): 6-2, 6-3 in finala cu Angelique Kerber.