Jurnalist New York Times: Bagajul de trucuri al Monicai Niculescu a fost bogat ca sa o scoata pe Sarapova

"Unul dintre lucrurile mele favorite in tenis este cand o adversara ca Monica Niculescu este vrajita suficient sa-i trimita un inapoi, asa cum a facut Sarapova", a mai comentat el . Site-ul WTA scrie, dupa meciul de la Doha, ca "Monica Niculescu si-a etalat toiata varietatea sa pentru a o expedia in trei seturi pe Maria Sarapova, cvintupla castigatoare de grand slam, de la Qatar Open. Cunoscuta pentru slice-ul care sfideaza imaginatia, Monica Niculescu a tesut o retea de lovituri incredibile pentru a scoate un 4-6, 6-4, 6-3 care o scoate pe fostul numar 1 mondial Maria Sarapova in primul tur al Qatar Total Open."Monica Niculescu, locul 92 WTA, venita din calificari, a invins-o pe rusoaica Maria Sarapova, numarul 41 mondial si beneficiara a unui wild-card, scor 4-6, 6-4, 6-3, in primul tur al turneului Qatar Open, de la Doha.Niculescu s-a impus dupa doua ore si 39 de minute de joc, in prima intalnire avuta cu Sarapova.