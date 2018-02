VIDEO WTA Doha: Slice-ul hartuitor - Monica Niculescu, victorie mare cu Maria Sharapova

Timp de doua ore si 38 de minute, Monica Niculescu a luptat eroic pentru fiecare punct, pentru "cucerirea" fiecarui centimetru de teren. Nu a renuntat in niciun moment, cu toate ca a pierdut la "mustata" primul set si a traversat momente dificile si in al doilea si in decisiv.S-a incurajat in continuu, a trimis-o pe Masha in pragul disperarii cu slice-ul de forehand si a avut "sange rece" atunci cand decisivul parea mai echilibrat ca niciodata.Desi stia in mod evident la ce sa se astepte (pe baza analizei video), Sharapova a simtit pe propria-i piele ce inseamna slice-ul Monicai (a fost prima intalnire directa).Rusoaica s-a straduit sa "indrepte" din mers erorile, insa de fiecare data mingea parca "fugea" de ea: Sharapova a comis 52 de erori nefortate! Masha i-a cerut si ajutorul lui Sven Groeneveld (antrenorul ei), insa totul a fost in zadar. Game cu game, Niculescu i-a sadit Mariei neincrederea in subconstient, iar victoria a devenit o normalitate."Slice-ul Monicai Niculescu a infrant jocul ofensiv al Sharapovei", a titrat imediat dupa incheierea partidei site-ul oficial al WTA."Niculescu a apelat la o varietate de lovituri pentru a o dobori pe Maria, castigatoare a cinci turnee de Grand Slam de-a lungul carierei. Cunoscuta pentru sliceul sau care sfideaza imaginatia, Monica a apelat la o varietate incredibila de lovituri pentru a trece in trei seturi intense de fostul lider WTA, Maria Sharapova" -Calificarea in turul doi ii asigura Monicai 60 de puncte WTA si 17.325 de dolari. Tot luni, Mihaela Buzarnescu a obtinut si ea biletul pentru turul al doilea (o va intalni in urmatoarea partida pe Jelena Ostapenko). Pe tabloul principal al competitiei se mai afla trei jucatoare din Romania: Simona Halep, numarul 2 mondial si favorita 2, Irina-Camelia Begu, locul 37 WTA, si Sorana Cirstea, locul 36 WTA.Turneul "Premier 5" de la Doha este dotat cu premii totale in valoare de 3.173.000 de dolari.2017 Karolina Pliskova2016 Carla Suarez Navarro2015 Lucie Safarova2014 Simona Halep2013 Victoria Azarenka2012 Victoria Azarenka2011 Vera Zvonareva etc.