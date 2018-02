WTA Doha: Simona Halep o va intalni pe Ekaterina Makarova in turul doi

In runda inaugurala, Makarova a depasit-o pe Shuai Zhang (China - 34 WTA), scor 7-5, 6-0, dupa un meci care a durat o ora si 14 minute.Halep a avut "bye" (n.r. inscrierea unui jucator bine situat in clasament fara a disputa un meci in turul anterior) in runda inaugurala.De-a lungul timpului, Halep si Makarova s-au intalnit de cinci ori, Simona castigand in trei randuri.2017, Washington: 2-6, 6-3, 1-0 abandon Halep2016, Indian Wells: 6-2, 6-4 pentru Halep2015, Dubai: 6-3, 1-6, 7-5 pentru Halep2015, Australian Open: 6-4, 6-0 pentru Makarova2013, New Haven: 6-1, 7-6(6) pentru Halep.Competitia de la Doha este dotata cu premii totale in valoare de 3.173.000 de dolari.Simona Halep a castigat turneul de la Doha in 2014: 6-2, 6-3 in finala cu Angelique Kerber. La editia din 2017 Halep nu a participat (nu are puncte de aparat).2017 Karolina Pliskova2016 Carla Suarez Navarro2015 Lucie Safarova2014 Simona Halep2013 Victoria Azarenka2012 Victoria Azarenka2011 Vera Zvonareva etc.