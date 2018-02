​WTA Doha: Mihaela Buzarnescu, victorie cu Lesia Tsurenko - Duel in turul doi cu Jelena Ostapenko

Dupa ce a reusit sa castige contra serviciului in chiar primul game al partidei, pentru Mihaela a venit o perioada "neagra", cu multe erori si frustrare (se puteau auzi comentariile jucatoarei noastre pe transmisia tv). Situatia i-a scapat de sub control, iar Lesia s-a distantat la 5-1.Cu primul set aproape pierdut, Buzarnescu s-a relaxat, iar forehand-ul a produs unghiuri bune, in timp ce backhand-ul a dat siguranta. Tsurenko a pierdut teren pas cu pas, iar tabela a "incremenit" in dreptul jucatoarei din Ucraina.A fost o serie impresionanta de sase game-uri consecutive pentru Buzarnescu, iar setul i-a revenit cu 7-5.In setul al doilea, Mihaela a rupt echilibrul in game-ul al treilea, a reusit break-ul, iar apoi s-a distantat pe rand la 3-1 si 4-2. Ajunsa in situatia de a inchide meciul pe propriul serviciu la 5-2, Buzarnescu a ratat o minge de meci.Au urmat alte patru mingi de meci irosite, spre disperarea jucatoarei noastre. Pana la urma, defensiva Lesiei a cedat la a sasea tentativa, iar Mihaela a obtinut calificarea in turul doi al competitiei.Dupa o ora si 58 de minute, Buzarnescu a castigat in doua seturi, scor 7-5, 6-4. In turul doi, Mihaela o va intalni pe Jelena Ostapenko (cap de serie numarul sase), acesta fiind primul meci direct.Pentru calificarea in turul doi, Buzarnescu va primi 60 de puncte in clasamentul WTA de simplu si un cec in valoare de 17.325 de dolari.Competitia de la Doha este dotata cu premii totale in valoare de 3.173.000 de dolari.