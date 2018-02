​FedCup: Posibilii adversari ai Romaniei in barajul pentru Grupa Mondiala a competitiei

Desi a urcat un loc in clasamentul Cupei Federatiei (a ajuns pe zece), Romania nu are cum sa fie cap de serie la tragerea la sorti.Romania isi va afla adversara marti (n.r. 13 februarie), de la 12:00.Belarus (locul 4), Elvetia (6), Olanda (7) si Belgia (9).Romania (10), Slovacia (11), Italia (12) si Australia (13).Cu Belarus si Olanda va fi facuta o tragere la sorti pentru stabilirea gazdei, cu Elvetia s-ar juca in tara, in timp ce cu Belgia tricolorele ar urma sa joace in deplasare.Barajul pentru promovarea in Grupa Mondiala a FedCup se va disputa in zilele de 21 si 22 aprilie 2018.