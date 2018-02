Razboinica din Serena Williams: "Ma simt mai bine decat credeam. Daca plec cu asteptari mici, trebuie sa ma opresc, deci asta nu mi se va intampla"

"Sincer, ma simt mai bine decat credeam. Simt ca sunt pe calea cea buna. Nu stiam la ce sa ma astept, poate de aceea simt ca am facut mai bine. Nu ma asteptam sa am atata putere in serviciu, chiar daca nu a intrat. E doar un inceput, simt ca este un foarte bun pas in directia corecta","Daca plec cu asteptari mici, trebuie sa ma opresc. Deci asta nu mi se va intampla. O sa am intotdeauna cele mai bune si mai mari asteptari de la mine insami.Nu mi-am folosit timpul bine, dar m-a gandit cum sa o fac mai bine in viitor. Este prima data cand calatoresc cu copilul si cu tot. O sa incerc sa o fac mai bine. A fost dificil, a fost prima data pentru mine",Dupa o pauza de mai bine de un an de zile, Serena Williams a revenit pe teren intr-o partida oficiala alaturi de Venus Williams, in meciul de dublu al confruntarii de FedCup dintre SUA si Olanda, de la Asheville. Cele doua surori au fost invinse de cuplul Lesley Kerkhove/Demi Schuurs, scor 6-2, 6-3.Meciul de dublu a fost insa unul de palmares, SUA obtinand deja calificarea in semifinalele competitiei.Serena Williams a devenit mama la 1 septembrie 2017, cand a dat nastere unei fetite, Alexis Olympia Ohanian. Jucatoarea americana era insarcinata cand a castigat Australian Open, la inceputul anului trecut, ultima competitie oficiala la care a participat.La 30 decembrie 2017, Serena a revenit pe terenul de tenis pentru un meci demonstrativ la Abu Dhabi, unde a fost invinsa de letona Jelena Ostapneko, cu scorul de 6-2, 3-6, 10-5.Fostul lider WTA nu a participat la primul turneu de Grand Slam al anului 2018, motivand ca nu s-a simtit suficient de bine pregatita pentru a evolua la nivelul pe care si-l dorea. "Mergi la turnee doar cand esti pregatita sa ajungi pana la capat. Pot concura, dar nu vreau doar sa concurez", spunea Serena inainte de startul Australian Open.