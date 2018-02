Clasamentul ATP: Salt de 19 pozitii pentru Marius Copil - A ajuns pe 74 in lume

74 Marius Copil 731 puncte (+19 locuri)443 Dragos Dima 83 (+34)501 Adrian Ungur 67 (0)595 Nicolae Frunza 48 (-1)617 Vasile Antonescu 45 (+5)814 Bogdan Borza 20 (-1)814 Petru-Alexandru Luncanu 20 (-1)883 Bogdan Ionut Apostol 16 (0)968 Gabi Adrian Boitan 11 (+2)1021 Mircea-Alexandru Jecan 10 (-63) etc.12 Horia Tecau 4.980 puncte (0)72 Florin Mergea 1.201 (-1)278 Patrick Grigoriu 209 (-1)373 Victor Vlad Cornea 146 (+3)384 Vasile Antonescu 139 (+4) etc.1 Rafael Nadal 9.760 puncte2 Roger Federer 9.6053 Marin Cilic 4.9604 Alexander Zverev 4.450 (+1)5 Grigor Dimitrov 4.425 (-1)6 Dominic Thiem 4.0607 David Goffin 3.4008 Jack Sock 2.8809 Juan Martin del Potro 2.81510 Pablo Carreno Busta 2.705.Daca va reusi sa revina pe primul loc in lume, Federer va deveni, la cei 36 de ani ai sai,, devansandu-l pe Andre Agassi (a reusit performanta la 33 de ani).Roger Federer s-a aflat pentru ultima data pe locul 1 in clasamentul ATP in. Elvetianul a stat pe prima pozitie din lume, un record absolut.1. Roger Federer 302 saptamani (din care 237 consecutive)2. Pete Sampras 2863. Ivan Lendl 2704. Jimmy Connors 2685. Novak Djokovic 2236. John McEnroe 1707. Rafael Nadal 1678. Björn Borg 1099. Andre Agassi 10110. Lleyton Hewitt 80 etc.