OFICIAL Simona Halep confirma intelegerea cu Nike: "I just did it"

"Just Do It - I Just Did It", este postarea Simonei de pe Instagram, jucatoarea noastra confirmand astfel contractul cu Nike.Conform Tennis World SUA, Simona ar incasa cu aproximativ 800.000 de dolari pe an mai mult decat primea de la Adidas, fostul sponsor tehnic al jucatoarei.Suma pe care Halep ar urma sa o incaseze de la Nike ar fi de aproximativ doua milioane de dolari pe stagiune.In varsta de 26 de ani, Simona a anuntat la finalul anului 2017 despartirea de Adidas, dupa aproape patru ani de colaborare (de la nemti, Halep primea un milion de euro pe an)."Este cea mai buna decizie pe care o puteam lua. Sunt cele mai frumoase haine pe care puteam sa le port si sunt foarte multumita de conditiile financiare ale intelegerii. Voi decide la Doha daca voi juca. Vreau sa fac un antrenament maine (n. red - marti) sa vad cum ma simt. Am inteles ca meciul meu e programat miercuri", a precizat Halep la plecarea spre Doha.