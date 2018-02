VIDEO Serena Williams, din nou pe teren intr-un meci oficial, dupa o pauza mai mare de un an de zile​

Cele doua surori au pierdut partida disputata impotriva perechii Lesley Kerkhove/Demi Schuurs, scor 6-2, 6-3.Rezultat nu a contat insa in economia confruntarii cu Olanda, SUA obtinand deja calificarea inainte de meciul de dublu.Cu scorul general de 3-1, SUA a trecut de Olanda si a obtinut calificarea in semifinalele FedCup. Pe 21 si 22 aprilie, americancele se vor duela cu Franta.Serena a disputat ultima partida oficiala in ianuarie 2017, in finala de la Australian Open (a invins-o pe sora Venus). Pe 1 septembrie 2017 ea a devenit mama, dand nastere unei fetite.