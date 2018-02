Marius Copil: A fost cea mai buna saptamana a mea de pana acum in circuit. Obiectivul meu principal este sa ajung in top 50

"Sunt foarte multumit de parcursul de aici. A fost prima mea finala si nu puteam cere mai mult, doar trofeul, dar si finala era de ajuns. A fost o saptamana foarte buna. M-am simtit foarte bine vazand ca atat de multi oameni au venit sa ne vada, nu ma asteptam la asta, avand in vedere faptul ca nu avem clasari foarte bune. Sper ca vom continua sa urcam in clasament. A trebuit sa lupt in fiecare meci, cu adversari foarte dificili. Este un sentiment deosebit, cea mai buna saptamana a mea de pana acum in circuit si sper ca nu si ultima", a spus Copil in conferinta de presa de dupa meci, potrivit News.ro.Marius Copil a precizat ca spera ca va reveni la Sofia, ca va mai ajunge in finala si atunci va castiga. El a vorbit si despre programul sau in continuare, mentionand ca urmatorul sau turneu va fi la Rotterdam, iar apoi cel de la Delray Beach. El va mai juca, intre altele, in calificari la Indian Wells si la Miami, la Monte Carlo, Barcelona, Munchen, Madrid si Roma.Intrebat care este obiectivul sau pentru acest sezon, Copil a raspuns: "Vreau sa raman sanatos, sa joc cat mai multe meciuri, sa castig mai multe meciuri la turnee ATP. Obiectivul meu principal este sa ajung in top 50, dar cel mai important este sa raman sanatos".De cealalta parte, Mirza Basic s-a declarat incantat de parcursul sau la Sofia. "Sunt foarte bucuros pentru aceasta saptamana. Este primul trofeu pentru mine si prima finala si nu li se intampla multora acest lucru. Si sunt foarte bucuros ca ajung in top 100", a afirmat el.Marius Copil, in varsta de 27 de ani, locul 93 mondial, a pierdut, duminica, la Sofia, prima finala a unui turneu ATP din cariera sa, in fata bosniacului Mirza Basic, locul 129 ATP. Copil a fost invins de bosniac cu scorul de 7-6 (6), 6-7 (4), 6-4, dupa un meci echilibrat, care a durat doua ore si 19 minute. Pentru ambii sportivi a fost prima finala ATP din cariera.