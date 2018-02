VIDEO ATP Sofia: Marius Copil, invins dramatic in prima finala ATP a carierei - Basic s-a impus dupa un meci de peste doua ore

"Sunt foarte multumit de parcursul de aici. A fost prima mea finala si nu puteam cere mai mult, doar trofeul, dar si finala era de ajuns. A fost o saptamana foarte buna. M-am simtit foarte bine vazand ca atat de multi oameni au venit sa ne vada, nu ma asteptam la asta, avand in vedere faptul ca nu avem clasari foarte bune. Sper ca vom continua sa urcam in clasament. A trebuit sa lupt in fiecare meci, cu adversari foarte dificili. Este un sentiment deosebit, cea mai buna saptamana a mea de pana acum in circuit si sper ca nu si ultima", a spus Copil in conferinta de presa de dupa meci"Vreau sa raman sanatos, sa joc cat mai multe meciuri, sa castig mai multe meciuri la turnee ATP. Obiectivul meu principal este sa ajung in top 50, dar cel mai important este sa raman sanatos",Copil a inceput perfect finala de la Sofia, cu un ghem alb pe propriul serviciu, dar urmatoarele trei jocuri s-au dus in contul bosniacului. La 5-4 in favoarea sa, Basic a servit pentru castigarea setului, insa Marius a reusit sa faca break-ul si a egalat la 5. S-a mers apoi cap la cap cu serviciul si setul s-a decis la tie-break. Copil a condus cu 2-0, 4-1 si 5-4, dar a fost intrecut in cele din urma cu 8-6, dupa 47 de minute de joc.Romanul a avut un start bun si in actul al doilea, cu un break, mentinandu-si avantajul pana la 5-4, cand a ratat si o minge de set. Mirza Basic a facut re-break (5-5) si apoi a preluat conducerea (6-5), dar Copil a reusit sa trimita setul in tie-break. Acolo, jucatorul nostru a condus cu 3-0, a fost egalat rapid, dar apoi s-a impus cu 7-4.In debutul setului decisiv, Copil a avut doua sanse sa se desprinda la 2-0, dar le-a ratat si s-a mers cu serviciul pana la 4-4, cand Basic a profitat de a doua minge de break de care a beneficiat. Acest break s-a dovedit a fi decisiv in stabilirea castigatorului. Bosniacul si-a facut apoi serviciul la 15 si a castigat setul cu 6-4."E primul meu discurs dupa o finala ATP. Multumesc in primul rand antrenorului meu, alaturi de care am inceput aceasta aventura acum 2 ani, tot aici, dar cu 200 de locuri mai jos in clasament","Felicitari lui Mirza. Ne cunoastem de cand aveam 8-9 ani. A avut 10 zile grozave, pentru ca el a jucat si calificari. Sper ca isi va aminti mereu aceasta finala", a mai spus romanul.Copil este primul roman care a ajuns in ultimul act al unei competitii profesioniste de simplu, dupa aproape sapte ani. La 21 mai 2011, Victor Hanescu pierdea in fata lui Nicolas Almagro (Spania), scor 7-6 (5), 3-6, 3-6, in finala de la Nisa.Pentru parcursul de la Sofia, Marius Copil a fost recompensat cu un cec de 47.105 euro si cu 150 de puncte ATP, in timp ce Basic a primit 89.435 euro si 262 de puncte ATP.Incepand de luni, Copil va urca pana pe locul 74 in clasamentul ATP, pozitie pe care a mai ocupat-o octombrie 2017 (cea mai buna a carierei).Asi: 19-12Duble greseli: 8-2Puncte castigate cu primul serviciu: 81% (51/63) - 72% (50/69)Puncte castigate cu al doilea serviciu: 51% (26/51) - 68% (26/38)Puncte de break salvate: 67% (6/9) - 75% (6/8)Puncte de break castigate: 25% (2/8) - 33% (3/9)Total puncte castigate: 49% (108/221) - 51% (113/221)Durata partidei: 2h 20min.In urma acestui rezultat, Basic conduce acum cu 3-1 in meciurile directe cu Marius Copil:2017, Sofia (finala): 7-6(6), 6-7(4), 6-4 pentru Basic2016, Wroclaw (turul I): 6-4, 7-6 (5) pentru Basic2016, Australian Open (turul II al calificarilor): 6-3, 7-6 (1) pentru Basic2015, Izmir (semifinale): 6-3, 6-4 pentru CopilTurul I: 7-6 (5), 6-4 cu Robin Haase (42 ATP)/ 1h 17minOptimi: 6-2, 6-2 Blaz Kavcic (111 ATP)/1h 8minSferturi: 6-4, 6-4 Gilles Muller (28 ATP)/ 1h 22minSemifinale: 6-4, 6-2 cu Jozef Kovalik (187 ATP)/ 1h 16min.Turul I: 6-4, 6-1 cu Florian Mayer (72 ATP)/ 57 minOptimi: 7-5, 7-6(5) cu Philipp Kohlschreiber (35 ATP)/ 1h 43minSferturi:6-4, 4-6, 6-3 cu Maximilian Marterer (82 ATP)/ 1h 44minSemifinale: 7-6(4), 6-4 cu Stan Wawrinka (15 ATP)/ 1h 26min.