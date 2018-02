WTA Doha: Monica Niculescu, pe tabloul principal al competitiei din Qatar (6-4, 6-1 cu Andrea Petkovic) - Duel cu Maria Sharapova

In prima runda a turneului de Doha,, beneficiara unui wild-card.Cele doua jucatoare nu s-au mai confruntat pana acum.Partida va avea loc luni, dupa ora 15:30 (ora Romaniei), putand fi urmarita in direct la Digi Sport 2.Tot luni, Mihaela Buzarnescu se va duela cu Lesia Tsurenko (Ucraina, 40 WTA), dupa ora 14:30.Partida dintre Niculescu si Petkovic a durat o ora si 38 de minute. Niculescu a fost favorita 8 in calificarile turneului de la Doha, in timp ce jucatoarea din Germania era cap de serie numarul 12.In primul tur al calificarilor, Niculescu a invins-o pe japoneza Risa Ozaki (136 WTA), scor 6-1, 6-0.Niculescu este a cincea jucatoare din Romania pe tabloul principal de la Doha, dupa Simona Halep, Sorana Cirstea, Irina Begu si Mihaela Buzarnescu.Irina-Camelia Begu (37 WTA) - Samantha Stosur (Australia, 44 WTA)Sorana Cirstea (38 WTA) - Maria Sakkari (Grecia, 60 WTA)Mihaela Buzarnescu (43 WTA) - Lesia Tsurenko (Ucraina, 40 WTA)Monica Niculescu (92 WTA) - Maria Sharapova (Rusia, 41 WTA)Simona Halep va evolua direct in turul al doilea, impotriva invingatoarei dintre rusoaica Ekaterina Makarova (Rusia, 36 WTA) si Shuai Zhang (China, 34 WTA).La competitia de la Doha vor putea fi vazute nume importante precum: Caroline Wozniacki (principala favorita), Elina Svitolina (3), Garbine Mugurza (4), Karolina Pliskova (5), Jelena Ostapenko (6), Caroline Garcia (7), Angelique Kerber (8), Julia Goerges (9) sau Johanna Konta (10).Qatar Total Open se disputa in perioada 12-18 februarie 2018. Face parte din categoria "Premier 5", are loc pe suprafata hard, iar premiile sunt in valoare totala de $2,666,000. Ultima castigatoare a competitiei este Karolina Pliskova (2017), iar la dublu Katarina Srebotnik /Abigail Spears.In 2014, castigatoarea trofeului a fost Simona Halep (cap de serie numarul sapte la acel moment): 6-2, 6-3 in finala cu Angelique Kerber.