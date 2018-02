FedCup: Romania vs Canada 3-1/ "Tricolorele" s-au calificat la barajul pentru promovarea in primul esalon valoric - Irina Begu a adus punctul decisiv (6-2, 6-4 cu Khaterine Sebov)

Partida de simplu dintre Cirstea si Andreescu nu se va mai juca. Ultimul meci al duelului cu Canada va fi cel de dublu, Ana Bogdan/Raluca Olaru vs Carol Zhao/Gabriela Dabrowski, care se disputa de la ora 14:15.Sorana Cirstea (38 WTA) vs Carol Zhao (138 WTA) 6-2, 6-2Irina Camelia Begu (37 WTA) vs Bianca Andreescu (173 WTA) 6-3, 6-7 (4), 6-2Irina Camelia Begu (37 WTA) - Katherine Sebov (139 WTA) 6-2, 6-4Romania are acum trei victorii din tot atatea meciuri disputate in compania Canadei. Romania a mai invins Canada cu scorul de 3-2, la Montreal, in aprilie 2015, gratie acestei victorii promovand in Grupa Mondiala. Romania mai are o victorie in fata Canadei, in 1983, la Zurich, 3-0 in primul tur al Grupei Mondiale"A fost o atmosfera extraordinara. Am avut mari emotii si ma bucur ca am reusit sa castig ambele partide. Oamenii de la Cluj sunt extraordinari conditiile extraordinare, va felicit pentru aceasta sala extraordinara. Ne-ati primit cu caldura si asta conteaza cel mai mult",la interviul de pe teren.Asi: 4-3Duble greseli: 2-0Erori nefortate:Lovituri castigatoare:Puncte castigate cu primul serviciu: 74% (20/27) - 56% (25/45)Puncte castigate cu al doilea serviciu: 68% (13/19) - 41% (9/22)Puncte de break salvate: 0% (0/1) - 64% (7/11)Puncte de break castigate: 36% (4/11) - 100% (1/1)Total puncte castigate: 58% (66/113) - 42% (47/113)Durata partidei: 1h 25min.Inca un game castigat la zero de Irina Begu, iar victoria ii revine jucatoarei noastre dupa o ora si 25 de minute. Astfel, Romania isi asigura prezenta in barajul pentru promovarea in Grupa Mondiala I dupa primele trei partide ale intalnirii de la Cluj-NapocaSportiva din Canada nu cedeaza, isi face serviciul dupa ce a fost condusa cu 30-0 de IrinaBegu domina autoritar, game alb reusit de romanca, iar Sebov va servi pentru a ramane in meciRever in cross perfect al jucatoarei noastre, care are doua sanse de break. Sebov serveste foarte bine la exterior si o salveaza pe prima, dar Irina profita de cea de-a doua si trece din nou la conducereIrina Begu are primele momente de slabiciune pe propriul seviciu. Sebov profita din plin, se impune la zero si restabileste echilibrulSpre deosebire de primul set, Sebov este mai sigura la serviciu si reuseste sa ramana aproape pe tabelaIrina continua evolutia buna pe propriul serviciu, finalizeaza cu un as si se desprinde la 3-1Nu se mai repeta scenariul din primul set. Khaterine Sebov reuseste sa-si faca serviciul, dupa ce a fost nevoita sa salveze si o minge de breakIrina isi mareste avantajul, dupa un game solid pe propriul serviciuBegu a gestionat cu luciditate prima egalitate pe propriul serviciu, dupa ce a gresit de doua ori cu forehandul la scorul de 40-15. Jucatoarea din Canada nu a ajuns insa la minge de breakSetul al doilea a inceput cu Sebov la serviciu. Irina dicteaza ritmul jocului, profita de prima sansa de break din acest set si conduce cu 1-0Jucatoarea noastra incheie setul cu un game castigat la 15, dupa mai putin de 40 de minute de jocCanadianca ramane in acest set, dupa ce a castigat al doilea game de serviciu din acest meciBegu serveste bine cu "doiul". Sebov face pasul in teren pentru retur, dar trimite prea scurt si Irina profitaJucatoarea din Canada apare pentru prima data pe tabela in acest meci, ajutata insa si de greselile Irinei. Romanca a avut doua sanse de break si in acest gameBegu serveste impecabil si nu-i lasa nicio sansa adversarei. Game alb reusit de numarul 37 WTA, care se distanteaza la 4-0 pe tabelaKhaterine Sebov cedeaza inca o data pe propriul serviciu, dupa ce reusise sa salveze doua mingi de breakNicio emotie pentru Irina in game-ul de serviciu. Ii cedeaza un singur punct adversarei si isi consolideaza break-ul reusit in debutul partideiPartida a inceput cu Sebov la serviciu. Condusa cu 0-30, Irina Begu a revenit si si-a adjudecat primul game al partidei. Jucatoarea noastra a fructificat a doua minge de break cu un rever superb in lung de linieSylvain Bruneau, capitanul-nejucator al Canadei, a decis ca pentru primul meci al zilei de duminica sa o trimita in teren pe Katherine Sebov, locul 319 in clasamentul WTA. Sebov a inlocuit-o pe Carol Zhao," racheta" numarul unu a Canadei.Daca Irina Begu va castiga meciul cu Sebov, atunci a patra partida de simplu nu se va mai disputa si pe teren vor intra direct echipele de dublu, pentru un meci care va conta doar pentru palmares.Cele doua sportive se afla la incalzire.Irina Camelia Begu (37 WTA) vs Katherine Sebov (319 WTA)Sorana Cirstea (38 WTA) vs Bianca Andreescu (137 WTA)Ana Bogdan/Raluca Olaru vs Carol Zhao/Gabriela Dabrowksi.Irina Camelia Begu (37 WTA - prima "racheta" a echipei), Sorana Cirstea (38 WTA), Ana Bogdan (86) si Raluca Olaru (45 WTA la dublu). Capitan nejucator: Florin Segarceanu.Ana Bogdan va bifa prima convocare in echipa Romaniei.Carol Zhao (138 WTA), Bianca Andreescu (173 WTA), Katherine Sebov (319 WTA) si Gabriela Dabrovski (11 WTA la dublu). Capitan nejucator: Sylvain Bruneau.