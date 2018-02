Marius Copil, dupa calificarea in prima finala ATP din cariera: "Am visat la acest moment din prima zi in care am inceput sa joc tenis"

"Mi-am propus doar sa joc cat de bine pot. Am fost foarte concentrat, prezent in joc, si asta m-a ajutat sa-mi fac meciul mai usor. Am visat la acest moment din prima zi in care am inceput sa joc tenis. Urmarindu-i pe marii jucatori in finale, impartind acelasi vestiar cu ei, m-a facut si pe mine sa-mi doresc sa joc intr-o finala. Sper sa-mi mearga bine maine si asta sa nu fie ultima mea finala",Copil este primul roman in ultimul act al unei competitii profesioniste de simplu, dupa aproape sapte ani. La 21 mai 2011, Victor Hanescu pierdea in fata lui Nicolas Almagro (Spania), scor 7-6 (5), 3-6, 3-6, in finala de la Nisa.Daca Marius Copil va cuceri trofeul la Sofia, Romania va avea primul campion al unei competitii ATP dupa aproape zece ani. La 13 iulie 2008, tot Victor Hanescu il invingea pe rusul Igor Andreev, cu scorul de 6-3, 6-4, in finala turneului de la Gstaad (Elvetia), potrivit News.ro.In semifinalele turneului de la Sofia, Copil l-a invins pe slovacul Jozef Kovalik, scor 6-4, 6-2, dupa un meci care a durat o ora si 16 minute. Cu punctele acumulate pana acum la Sofia (150), Copil va urca pana pe locul 74 in clasamentul ATP, pozitie pe care a mai ocupat-o octombrie 2017.In ultimul act al competitiei, romanul se va duela cu bosniacul Mirza Basic (129 ATP). Venit din calificari, Basic a produs surpriza si l-a eliminat in semifinale pe elvetianul Stan Wawrinka (15 ATP), principalul favorit, scor 7-6(6), 6-4.Finala dintre Marius Copil si Mirza Basic se va disputa duminica, de la ora 17:00, putand fi urmarita in direct la Digi Sport 2.Copil si Basic s-au mai intalnit de trei ori pana in prezent, scorul fiind 2-1 in favoarea jucatorului bosniac.2016, Wroclaw (turul I): 6-4, 7-6 (5) pentru Basic2016, Australian Open (turul II al calificarilor): 6-3, 7-6 (1) pentru Basic2015, Izmir (semifinale): 6-3, 6-4 pentru CopilTurul I: 7-6 (5), 6-4 cu Robin Haase (42 ATP)/ 1h 17minOptimi: 6-2, 6-2 Blaz Kavcic (111 ATP)/1h 8minSferturi: 6-4, 6-4 Gilles Muller (28 ATP)/ 1h 22minSemifinale: 6-4, 6-2 cu Jozef Kovalik (187 ATP)/ 1h 16min.Turul I: 6-4, 6-1 cu Florian Mayer (72 ATP)/ 57 minOptimi: 7-5, 7-6(5) cu Philipp Kohlschreiber (35 ATP)/ 1h 43minSferturi:6-4, 4-6, 6-3 cu Maximilian Marterer (82 ATP)/ 1h 44minSemifinale: 7-6(4), 6-4 cu Stan Wawrinka (15 ATP)/ 1h 26min.