Marius Copil, primul roman intr-o finala ATP dupa 7 ani. Daca ar castiga la Sofia, Romania ar avea un campion dupa 10 ani

Daca Marius Copil va castiga turneul de la Sofia, Romania va avea primul campion al unei competitii ATP dupa aproape zece ani. La 13 iulie 2008, tot Victor Hanescu il invingea pe rusul Igor Andreev, cu scorul de 6-3, 6-4, in finala turneului de la Gstaad (Elvetia).Ambele competitii la care a jucat Hanescu cu trofeul pe masa au fost de 250 de puncte ATP. Copil l-a invins, sambata, cu 6-4, 6-2, pe slovacul Jozef Kovalik, locul 187 ATP, venit din calificari, in semifinalele turneului de 250 de puncte de la Sofia. Romanul s-a impus dupa un meci care a durat o ora si 16 minute. In urma acestui succes, el va urca pe locul 74 ATP, cel mai bun din cariera.In ultimul act, romanul va evolua, duminica, impotriva invingatorului din partida Stan Wawrinka (Elvetia), locul 15 ATP si cap de serie numarul 1 - Mirza Basic (Bosnia-Hertegovina), locul 129 ATP, venit din calificari, programata sambata, de la ora 18.00.