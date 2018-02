​ATP Sofia: Marius Copil s-a calificat in prima finala din cariera. Posibil duel cu Stan Wawrinka pentru titlu

In semifinalele competitiei de 250 de puncte ATP, cu premii totale de 560.000 de euro, Copil s-a impus dupa un meci care a durat o ora si 16 minute. In urma acestui succes, el va urca pe locul 74 ATP, cel mai bun din cariera.Calificarea in finala este recompensata in capitala Bulgariei cu un premiu de 47.105 euro si cu 150 de puncte ATP, in timp ce castigatorul va primi 89.435 de euro si 250 de puncte ATP.In ultimul act, romanul va evolua, duminica, impotriva invingatorului din partida Stan Wawrinka - Mirza Basic (Bosnia-Hertegpovina), locul 129 ATP, venit din calificari, programata sambata, de la ora 18.00.Daca se va impune Wawrinka, elvetianul il va intalni a treia oara pe Copil, scorul fiind de 2-0 in favoarea triplului castigator de Grand Slam. Stan Wawrinka a castigat cu 6-4, 6-4 meciul din turul doi al turneului de la Indian Wells, din 2013, si cu 7-6 (4), 7-6 (4), 6-3, partida din turul al doilea al Australian Open, din 2015. Aceasta ultima intalnire a fost una destul de echilibrata.Wawrinka, fost numarul 3 mondial, isi cauta forma din trecut, dupa ce a suferit in 2017 o accidentare care l-a tinut mai multe luni departe de teren.Mirza Basic conduce si el in intalnirile cu Marius Copil, cu 2-1: scoruri 6-4, 7-6 (5), la Wroclaw, in 2016, in turul I, 6-3, 7-6 (1), la Australian Open, in turul al doilea al calificarilor, respectiv 6-3, 6-4, in semifinale la Izmir, in 2015.