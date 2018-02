LIVESCORE FedCup: Romania vs Canada 1-0/ Irina Begu - Bianca Andreescu 6-3, 2-1; Victorie in 53 de minute pentru Sorana Cirstea (6-2, 6-2 cu Carol Zhao)

Irina trece de un game dificil pe propriul serviciu si egaleaza scorul in debutul setului secundInceput perfect pentru Bianca Andreescu in actul secund, cu un game alb pe propriul serviciuPrimul set ii revine Irinei Begu, dupa 40 de minute de joc. 7/13 raportul lovituri castigatoare/ erori nefortate in dreptul Irinei. De partea cealalta, Bianca a reusit 5 lovituri castigatoare si a comis 16 greseli nefortateCel mai disputat game de pana acum al partidei ii revine Irinei Begu, dupa ce Andreescu a salvat si o minge de breakDe data aceasta, Irina este nevoita sa munceasca mai mult pentru a-si adjudeca game-ul de serviciu, jocul Biancai Andreescu fiind unul peste asteptariIrina revine de la 0-30 cu doua returi excelente. Game-ul ii revine in cele din urma Bianca, dupa ce Begu a trimis cu forehandul mult in afara terenuluiIrina prinde incredere si revine la conducere, cu un game alb reusit pe propriul serviciuBegu se impune pe serviciul adversarei si restabileste egalitatea. Bianca a reusit sa salveze trei mingi de break, dupa ce jucatoarea noastra a condus cu 40-0. Numarul 37 WTA nu a mai ratat insa cea de-a patra sansa de breakBegu este tradata de primul serviciu, Andreescu profita si fructifica prima minge de break din aceasta confruntareInceput curajos pentru jucatoarea din Canada. Bianca este agresiva, profita si de erorile Irinei si reuseste un game albMeciul a inceput cu Irina la serviciu. Debut perfect pentru jucatoarea noastra, care a pierdut doar un singur punct pe propriul serviciuAnja Vreg este arbitra din scaun.Irina Begu si Bianca Andreescu au iesit la incalzire. Andreescu, jucatoare de origine romana, a disputat pana acum opt partide pentru echipa de FedCup a Canadei, avand un bilant excelent de 7 victorii si un esec."In primul rand, le multumesc tuturor pentru sustinere. Joc de 24 de ani tenis, insa asa atmosfera nu am vazut pe nicaieri. Multumim din suflet, atat eu, cat si echipa va multumeste pentru suport. Ma bucur ca am reusit sa incep cu dreptul si sa aduc primul punct si acum speram sa le incurajam pe fete si sa incheiem prima zi cu un 2-0. Cel mai emotionat a fost momentul in care s-a cantat imnul, mi s-au inmuiat picoarele si cred ca aveam pulsul 200, inclusiv la incalzire, primele cinci minute. Insa apoi am reusit sa ma concentrez pe ceea ce am de facut si sa termin in doua seturi. Vreau inca o data sa va multumesc din suflet, este incredibil ce se intampla",Asi: 2-1Duble greseli: 0-1Erori nefortate: 19-23Puncte castigate cu primul serviciu: 85% (22/26) - 62% (16/26)Puncte castigate cu al doilea serviciu: 64% (9/14) - 21% (4/19)Puncte de break castigate: 71% (5/7) - 25% (1/4)Total puncte castigate: 66% (56/85) - 34% (29/85)Durata partidei: 53 min.Sorana fructifica prima minge de break si incheie setul al doilea dupa numai 25 de minute. Astfel, Romania conduce cu 1-0 echipa CanadeiUn nou game alb pentru Sorana Cirstea, care este la un pas distanta de castigarea partideiZhao isi face serviciul pentru a doua oara la rand in acest meci, dupa un game in care a cedat un singur punctSorana se distanteaza la 4-1, dupa un joc solid pe propriul serviciuCarol Zhao pune capat seriei castigatoare a Soranei si isi trece in cont primul game din acest setInca un game fara emotii pentru Sorana, castigat la zero pe propriul serviciu, iar victoria pare tot mai aproapeSorana este de neoprit si reuseste inca un breakSetul al doilea a inceput cu Sorana la serviciu.Cirstea nu cedeaza niciun punct adversarei si castiga al cincilea game consecutiv din aceasta partidaSorana se impune pentru a treia oara pe serviciul adversarei si isi adjudeca primul set dupa 28 de minute de jocZhao reuseste sa o puna din nou in dificultate pe Sorana, care a fost nevoita sa salveze o minge de break a adversarei. Jucatoarea noastra isi adjudeca game-ul cu ceva emotii si este la un pas de castigarea primului setCirstea rupe ritmul cu o scurta de efect, care ii aduce prima minge de break in acest game, dupa ce Zhao a condus cu 30-0. Sorana fructifica si se distanteaza la 4-2Sorana isi gaseste din nou inspiratia pe propriul serviciu. Game alb, incheiat cu un voleu superb. Primul as al partidei a fost intampinat cu aplauze de suporterii romaniCarol Zhao restabileste egalitatea pe tabela, dupa un game slab al jucatoarei noastreCanadianca isi recupereaza break-ul pierdut, dupa o greseala nefortata a Soranei. Jucatoarea noastra a reusit sa salveze doua mingi de break, dupa ce Zhao a condus cu 40-0Sorana profita de greselile adversarei si isi procura primele mingi de break din aceasta partida (40-15). Zhao incheie game-ul cu o dubla greseala, iar Sorana conduce cu 2-0Meciul a inceput cu Sorana Cirstea la serviciu. Atmosfera superba in sala din Cluj-Napoca. Sorana este extrem de motivata si hotarata, se impune la zero pe propriul serviciu.John Blom este arbitrul din scaun al partidei.Sorana Cirstea si Carol Zhao se afla la incalzire.Se intoneaza imnurile celor doua tari. Se pot vedea emotiile pe chipul Anei Bogdan, aflata la prima convocare pentru echipa de FedCup a Romaniei.Sunt prezentate jucatoarele celor doua echipe.Nerefacuta dupa accidentarea de la Australian Open, Simona Halep nu poate evolua pentru echipa Romaniei, dar este prezenta in tribune.A inceput festivitatea de deschidere de la "Sala Polivalenta" din Cluj-Napoca.Sorana Cirstea (38 WTA) vs Carol Zhao (138 WTA)Urmat de:Irina Camelia Begu (37 WTA) vs Bianca Andreescu (173 WTA)Irina Camelia Begu (37 WTA) vs Carol Zhao (138 WTA)Sorana Cirstea (38 WTA) vs Bianca Andreescu (137 WTA)Ana Bogdan/Raluca Olaru vs Gabriela Dabrowksi/Katherine Sebov.Irina Camelia Begu (37 WTA - prima "racheta" a echipei), Sorana Cirstea (38 WTA), Ana Bogdan (86) si Raluca Olaru (45 WTA la dublu). Capitan nejucator: Florin Segarceanu.Ana Bogdan va bifa prima convocare in echipa Romaniei.Carol Zhao (138 WTA), Bianca Andreescu (173 WTA), Katherine Sebov (319 WTA) si Gabriela Dabrovski (11 WTA la dublu). Capitan nejucator: Sylvain Bruneau.Invingatoarea din aceasta intalnire va juca, in luna aprilie, barajul pentru promovarea in primul esalon valoric al Fed Cup, iar invinsa va evolua pentru mentinerea in Grupa Mondiala II.Romania a invins Canada cu scorul de 3-2, la Montreal, in aprilie 2015, gratie acestei victorii promovand in Grupa Mondiala. Romania mai are o victorie in fata Canadei, in 1983, la Zurich, 3-0 in primul tur al Grupei Mondiale.Romania vs Canada (Grupa Mondiala II a FedCup) va avea loc pe 10 si 11 februarie 2018, in "Sala Polivalenta" din Cluj-Napoca.