Simona Halep, despre finala pierduta de la Australian Open: "Au fost cinci, sase minute care m-au scos din ritm. Am simtit oboseala mult mai mult dupa acele minute"

In ultimul act de la Australian Open, Simona Halep a fost invinsa de Caroline Wozniacki, scor 6-7(2), 6-3, 4-6. A fost a treia finala de Grand Slam pierduta de Halep, dupa cele de la Roland Garros (2014 si 2017)."Da, dupa ce am iesit de pe teren, am plans un pic. Nu ma simteam prea bine si plus ca suparearea a fost destul de mare. Tristetea mai mult, pentru ca nu pot sa spun ca am fost suparata, am dat tot ce am putut. Am jucat extraordinar, ea a jucat mai bine, a fost mai puternica, de aceea a si castigat. Insa tristetea a fost destul de mare [...]Posibil, posibil (n.r. ca lucrurile sa se fi intamplat altfel daca Wozniacki nu cerea time-out medical). Au fost cinci, sase minute care m-au scos din ritm. Am simtit oboseala mult mai mult dupa acele minute. Nu stiu, poate a fost in mintea mea. Oricum, fizic n-am mai putut deloc.Nu, eu nu o sa fac niciodata asa (n.r. asemenea trucuri). Eu cand o sa am nevoie la toaleta sau o sa vreau sa ma schimb, o sa ma duc. Nu fac chestii de acest gen pentru ca pana acum am ajuns numarul 1 mondial fara sa fac astfel de lucruri si consider ca, daca va veni ziua sa castig un Grand Slam, o sa-l castig la fel!" -"Am o intreaga echipa alaturi de mine care se ocupa de astfel de lucruri (n.r. de investitii). Impreuna cu familia mea am investit si vom investi, insa prefer sa fie cat se poate de discret si sper ca presa sa nu mai dea atata amploare la toate lucrurile pe care le fac eu. Macar sa fie adevarate toate lucrurile.Momentan e foarte greu sa spun (n.r. daca va investi intr-o academie de tenis), pentru ca sunt o jucatoare activa. Mi-as dori sa ajut niste copii si am inceput sa fac acest lucru, insa... (n.r. ajutorul e de ordin financiar). Insa nu stiu daca voi avea energie, daca voi avea dorinta sa construiesc un club. Dar sa ajut ca acesti copii sa poata sa faca sport, probabil o sa o fac.Eu sper ca junioarele de acum sa priveasca cu incredere viitorul, pentru ca daca noi am putut, cu siguranta si ele pot si mi-as dori foarte mult sa mai fie, nu o noua Simona Halep, sa fie o noua jucatoare romana numarul 1 mondial","Piciorul este bine, durerea s-a mai dus, iar acum piciorul s-a mai dezumflat. Voi merge la Doha si voi decide acolo daca voi juca", a precizat Halep.In acest weekend, Simona Halep este alaturi de echipa de FedCup a Romaniei, care va intalni Canada, in cadrul primului tur al Grupei Mondiale II. Numarul 2 WTA nu va evolua la Cluj, nefiind refacuta complet dupa accidentarea de la Australian Open.Irina Camelia Begu (37 WTA - prima "racheta" a echipei), Sorana Cirstea (38 WTA), Ana Bogdan (86) si Raluca Olaru (45 WTA la dublu). Capitan nejucator: Florin Segarceanu.Ana Bogdan va bifa prima convocare in echipa Romaniei.Carol Zhao (138 WTA), Bianca Andreescu (173 WTA), Katherine Sebov (319 WTA) si Gabriela Dabrovski (11 WTA la dublu). Capitan nejucator: Sylvain Bruneau.Invingatoarea din aceasta intalnire va juca, in luna aprilie, barajul pentru promovarea in primul esalon valoric al Fed Cup, iar invinsa va evolua pentru mentinerea in Grupa Mondiala II.Romania a invins Canada cu scorul de 3-2, la Montreal, in aprilie 2015, gratie acestei victorii promovand in Grupa Mondiala. Romania mai are o victorie in fata Canadei, in 1983, la Zurich, 3-0 in primul tur al Grupei Mondiale.Romania vs Canada (Grupa Mondiala II a FedCup) va avea loc pe 10 si 11 februarie 2018, in "Sala Polivalenta" din Cluj-Napoca.