Serena Williams nu este sigura de participarea la urmatoarele turnee de Grand Slam din acest an

Ea ar fi trebuit sa revina pe teren in acest week-end, intr-o intalnire usoara la prima vedere, SUA - Olanda, de la Asheville, din turul I la Grupei Mondiale a Cupei Federatiei. Insa fostul lider WTA a fost nominalizata de capitanul nejucator al SUA, Kathy Rinaldi, doar in partida de dublu, alaturi de Lauren Davis, nu si la simplu.Fostul lider WTA a fost intrebata, vineri, despre planurile de a juca la cele trei grand slam-uri ramase din 2018, iar sportiva americana a declarat: "In acest moment, nu stiu. Acum sunt concentrata pe acest week-end si apoi o sa vad ce ar putea fi. Am obiective pe teremen lung, bineinteles. Dar acum obiectivul meu este sa ma concentrez pe acest moment. Evident ca 25 de grand slam-uri ar fi ceva ce mi-ar placea, urasc sa ma limitez eu insami."Serena Williams, castigatoare a 23 de titluri de Grand Slam, a dezvaluit revistei Vogue ca a fost tinuta la pat sase saptamani dupa ce a nascut de o serie de complicatii, incluzand un embolism pulmonar ce a dus la multiple interventii chirurgicale.Astfel, revenirea ei la forma sportiva anterioara se face cu greutate. "Cred ca este normal tinand cont prin ce am trecut, dar imi ofera o alta perspectiva. E aproape relaxant pentru mine deoarece nu am nimic de demonstrat. Inca o data, doar sa lupt si sa fiu acolo, sa concurez din nou", a spus ea, vineri.Discursul ei este schimbat fata de cel din luna august, cand prognoza o revenire "socanta" pe teren dupa ce va naste. Serena Williams spunea ca vrea sa joace la trei luni dupa nastere si ca nu se gandeste sa castige mai putine meciuri ca inainte de a ramane insarcinata."Este cel mai socant plan. Vreau sa-l pun in aplicare. La trei luni dupa ce nasc. Nu dau inapoi, dar spun ca e foarte intens. Daca pierd si pierd din nou, este ceva de genul , mai ales ca nu mai am 20 de ani. Dar spun: nu voi castiga mai putin. Ori castig, ori nu joc", a declarat Williams, intr-un interviu acordat revistei Vogue.Serena Williams a devenit mama la 1 septembrie 2017, cand a dat nastere unei fetite, Alexis Olympia Ohanian, la Centrul Medical St. Mary's din Palm Beach, Florida. Williams era insarcinata cand a castigat Australian Open, la inceputul anului trecut, ultima competitie la care a participat.La 30 decembrie, fostul lider WTA a revenit pe teren la un meci demonstrativ la Abu Dhabi, in care a fost invinsa de letona Jelena Ostapneko, cu scorul de 6-2, 3-6, 10-5.In circuitul WTA, Serena Williams ar trebui sa revina la turneul de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells (5-18 martie), la care este direct acceptata pe tabloul principal sau la cel de la Miami (19 martie-1 aprilie), unde a primit un wild card.