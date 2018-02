VIDEO ATP Sofia: Marius Copil, in semifinale - Victorie mare cu Gilles Muller (28 ATP)

Cu un serviciu foarte bun (a bifat si 13 asi - fata de doar sase ai adversarului), Marius a putut sa isi vada de planul tactic, jucatorul nostru fiind nevoit sa salveze o singura minge de break.Dupa o ora si 20 de minute, Copil a castigat in doua seturi, scor 6-4, 6-4. Este prima semifinala de turneu ATP in care Marius a reusit sa se califice in cariera.Pentru parcursul foarte bun de la Sofia, Copil si-a asigurat deja 25.515 dolari si 90 de puncte in clasamentul ATP de simplu. In penultimul act al competitiei, Marius il va intalni pe invingatorul disputei dintre cipriotul Marcos Baghdatis (123 ATP) si slovacul Jozef Kovalik (187 ATP).Dupa ce a ajuns in semifinale la competitia din Bulgaria, Marius Copil se afla pe locul 82 in clasamentul virtual al ATP.Turneul ATP de la Sofia este dotat cu premii totale in valoare de 501.345 euro.