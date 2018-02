FOTO Simona Halep a "risipit" in mare parte misterul: Va semna cu Nike

Absenta din lotul de FedCup al Romaniei din cauza unei accidentari, Simona s-a afisat in "Sala Polivalenta" intr-un echipament Nike. In zilele urmatoare, fostul lider WTA va anunta in mod oficial parteneriatul cu americanii care ii reprezinta de ani de zile pe "titanii" Roger Federer si Rafael Nadal. De asemenea, Serena Williams si Maria Sharapova sunt imbracate de acelasi producator de echipament sportiv.Pe 31 decembrie 2017, Simona Halep a anuntat pe contul personal de Twitter despartirea de Adidas, dupa o colaborare care incepuse in 2014. "Iti multumesc pentru 4 ani minunati, Adidas. O imbratisare speciala pentru Claus Marten (n.r. directorul de marketing al companiei). E o zi trista pentru mine, dar sunt nerabdatoare sa vad ce imi rezerva viitorul", a precizat Halep la acel moment.