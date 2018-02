​ATP Sofia: Continua aventura pentru Marius Copil - A ajuns in sferturi

Locul 93 in lume, Marius a trecut de Blaz dupa un meci care a durat doar 67 de minute. Copil nu si-a cedat niciodata serviciul (a salvat patru mingi de break), reusind 12 asi. Kavcic il invinsese pe Copil in singura lor intalnire directa de pana joi (6-4, 6-1 la Bastad, in 2013).Pentru parcursul de pana acum (calificare in sferturi), Copil va primi 45 de puncte in clasamentul ATP de simplu si un cec in valoare de 14.535 de euro.Pentru un loc in semifinale, Copil va avea de infruntat un adversar puternic - Gilles Muller (34 de ani, locul 28 ATP). Jucatorul din Luxemburg conduce cu 2-1 in meciurile directe cu Marius.Competitia din Bulgaria este dotata cu premii totale in valoare de 501.345 de euro.