Roger Federer va participa la turneul de la Rotterdam - Vizeaza revenirea pe locul 1 ATP

"Imi amintesc ca am jucat pentru prima oara la Rotterdam, in 1999, a fost unul dintre primele turnee la care am avut sansa sa evoluez la cel mai inalt nivel. Ma bucur ca voi lua parte la festivitatile celei de-a 45-a editii" -In ultimele doua sezoane, Roger ne-a obisnuit numai cu prezenta la competitiile importante, obiectivul elvetianului fiind acela de a-si menaja corpul.De aceasta data, miza este insa una importanta, iar Federer va lua parte la competitia de la Rotterdam. Daca va ajunge pana in faza semifinalelor, Fedex il va depasi pe Rafael Nadal in clasamentul ATP, revenind pe primul loc in lume.In acest moment, avansul lui Nadal este de doar, iar ibericul nu va lua parte la nicio competitie in saptamana urmatoare.Daca va reusi sa revina pe primul loc in lume, Federer va deveni, la cei 36 de ani ai sai, cel mai varstnic lider mondial din istoria tenisului, devansandu-l pe Andre Agassi (a reusit performanta la 33 de ani).Roger Federer s-a aflat pentru ultima data pe locul 1 in clasamentul ATP in. Elvetianul a stat pe prima pozitie din lume, un record absolut.1. Roger Federer 302 saptamani (din care 237 consecutive)2. Pete Sampras 2863. Ivan Lendl 2704. Jimmy Connors 2685. Novak Djokovic 2236. John McEnroe 1707. Rafael Nadal 1668. Björn Borg 1099. Andre Agassi 10110. Lleyton Hewitt 80 etc.In luna ianuarie a acestui an, Federer a castigat Australian Open, ajungand astfel la 20 de turnee de Grand Slam castigate in cariera (record)."ABN Amro World Tennis" se va disputa in perioada 12-18 februarie si are premii totale in valoare de €1.862.925. Are loc pe hard indoor.2017 - Jo-Wilfried Tsonga2016 - Martin Klizan2015 - Stanislas Wawrinka2014 - Tomas Berdych2013 - Juan Martin del Potro2012 - Roger Federer2011 - Robin Soderling.