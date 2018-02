ATP Sofia: Marius Copil, in optimile competitiei

Aflat pe locul 42 in ierarhia ATP, Haase a fost invins de Copil in doua seturi, scor 7-6(5), 6-4, dupa un meci care a durat o ora si 15 minute. A fost primul meci direct jucat de cei doi sportivi.Copil a servit incredibil in meciul cu Haase, olandezul nereusind sa aiba macar o minge de break (procentaj de 88% pe ambele servicii).Odata cu accesul in optimi, Marius Copil va primi 8.565 de euro si 20 de puncte in clasamentul ATP. Pentru in loc in sferturi, jucatorul roman se va duela cu invingatorul partidei Laslo Djere (Serbia) vs Blaz Kavcic (Slovenia).