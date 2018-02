Ilie Nastase si-a aflat pedeapsa definitiva din partea ITF: Suspendarea a fost redusa de la trei ani la opt luni

Un Tribunal Independent a decis reducerea suspendarii lui Ilie Nastase de la trei ani la opt luni, insa va trebui sa plateasca a amenda de 20.000 de dolari.-interdictia de a primi acces sau acreditari la competitii organizate de ITF a fost redusa la aproape jumatate din durata initiala (de la aprox. 20 de luni la 12 luni), aceasta perioada de suspendare urmand sa expire in data de 23 aprilie 2018 (in aprox. 2 luni si jumatate din acest moment).- interdictia de a exercita calitati oficiale (incluzand calitatea de capitan nejucator) in cadrul competitiilor organizate de ITF a fost redusa cu aprox. 8 luni de zile, urmand sa expire in data de 23 aprilie 2020 (in aprox. 2 ani din acest moment).-o amenda in valoare de 20.000 dolari.Ilie Nastase a fost gasit vinovat de incalcarea mai multor articole din regulamentul Fed Cup in luna aprilie. "Mai exact: Domnul Nastase a facut un comentariu extrem de inadecvat si care poate fi interpretat ca rasist cu privire la copilul nenascut al Serenei Williams. Domnul Nastase i-a facut avansuri de natura sexuala capitanului echipei Marii Britanii, Anne Keothavong. Domnul Nastase a facut comentarii abuzive si amenintatoare catre un membru acreditat al mass-media. Domnul Nastase a avut comentarii abuzive si amenintatoare catre oficialii meciului si membrii echipei Marii Britanii, a refuzat sa paraseasca terenul si a perturbat in mod deliberat echipa adversa", a precizat ITF, adaugand ca Nastase a intrat fara permisiune in vestiarul echipei Marii Britanii.In luna aprilie, ITF l-a suspendat provizoriu pe Ilie Nastase ca urmare a comportamentului pe care acesta l-a avut la intalnirea de Fed Cup Romania - Marea Britanie.